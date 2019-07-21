〈觀察〉亞洲央行吹降息風 台灣央行仍不為所動？

在美國聯準會 (FED) 本月底降息機率相當高的情況下，韓國央行 18 日無預警宣布降息 1 碼，為 3 年來首見，隨後印尼央行也跟進降息腳步，由於亞洲多個央行已陸續降息，台灣央行下半年的利率決策將怎麼走，受到市場關注。然而，從台灣央行總裁楊金龍近幾次公開對外發言態度，可發現，台灣其實很難再有降息空間，關鍵在貨幣政策並非萬靈丹。

近幾個月來，包括澳洲、印度、馬來西亞和菲律賓等亞太國家均降息，澳洲更是連兩個月降息，而最受國內關注的是韓國央行無預警降息 1 碼，顯示韓國不僅受美中貿易戰影響，近來日本又發動出口限制，衝擊恐將快速顯現在經濟面。

國內市場關心的是，韓國央行的態度，是否牽動台灣央行後續動態？距離第三季央行理監事會議還有整整 2 個月的時間，央行會提前有新的動作嗎？

其實，從楊金龍近來的公開發言可見，其實並不樂見台灣再降息，他已明確表態，全球普遍面臨低利率問題，寬鬆性貨幣政策激勵經濟成長的效果「恐已瀕臨極限」。

據楊金龍過去的說法，一向期望我國利率水準和主要國家相比為「適中」，甚至認為，台商回流資金若無妥善運用，恐會進一步壓低國內利率水準，甚至流向房市或金融性操作，不利金融穩定。顯然，利率水準適中和金融穩定對於央行而言，是準則。

另一方面，可看到楊金龍在第二季理監事會議中明確指出，「美國升息，台灣不一定會升息，若美國降息，台灣也不見得要降息，因為各國考量的點不一樣，台灣不見得需要跟」。在這個邏輯下，韓國降息，台灣當然不見得要跟。

那麼央行考量降息的點是什麼？一是利率若再調降的效果，另一則是能否有其他支持經濟成長的動能，例如台商回台投資、財政政策等做為搭配工具。

目前台灣重貼現率為 1.375%，距 2009 年金融海嘯時期的 1.25% 歷史低點，僅半碼的距離，但從 2016 年 9 月後就未再降息，很明顯，央行也無意再積極壓低利率帶經濟，因實質效果恐怕不大。

若就經濟面來看，不同於其他國家，台灣反而湧現美中貿易戰下的台商回流潮，甚至可望迎來日韓貿易戰的轉單效應，進一步帶動民間投資，因此，在多家國內智庫最新的預測中，受惠內需力的支撐，台灣今年經濟成長率 (GDP) 仍有望保 2，即便是看法最保守的中研院，也認為今年可勉強守在 2.01%。

整體來看，即便美國、歐洲央行都更為寬鬆，迫使多個央行跟進，預料只要不要出現大型系統性風險，進而危及到整體金融市場穩定性，台灣央行按兵不動的立場暫不會有改變。