避險情緒+全球央行政策寬鬆 投信基金規模8月再登高

8 月美中貿易再掀波瀾，加上各國央行政策轉向寬鬆的雙重效應驅使，資金持續轉往債券資產，帶動國內投信基金規模再度攀新高，達 3 兆 6494 億元。法人指出，貿易戰仍舊是未來市場的主要變數，建議投資人應提高風險意識，配置高信用評級的債券資產，再搭配高成長或高股息的股票基金，降低投資組合的波動度。

根據投信投顧公會資料統計，截至 8 月底為止，投信整體基金規模達 3 兆 6494 億元，較 7 月成長 4.55%，續創單月新高。

若按類型區分，跨國指數股票型基金規模再增加 1106 億元，其次是國內貨幣市場型、跨國一般債券型基金，各增加 534、170 億元；反觀跨國多重資產、國內指數股票型基金各減少 375、133 億元，顯示資金流向債券資產的方向沒有改變。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，8 月美中貿易再掀波瀾，導致全球政經風險飆高，資金幾乎全數往債券市場流動，美債殖利率亦出現倒掛情形。然而，依歷史經驗顯示，殖利率反轉後，平均至少約 1~2 年時間，才會看到經濟衰退的現象，而這段期間，美股都能再創新高，因此，現在就斷言景氣衰退、退出股市，似乎稍嫌過早。

葉菀婷認為，美股強勢的年代尚未結束，惟貿易戰短期和解機率不高，仍是未來市場的主要變數，所以投資人若能提高風險意識，均衡布局股票、債券資產，有機會否極泰來。

操作上，建議配置美國投資級債、公債等高信用評級的債券外，也要兼顧成長的機會，布局趨勢明確、受貿易戰影響有限的 AI 相關產業型基金，及長期營運穩健、配發高股利的水電瓦斯等公用事業基金，以降低投資組合的波動度，達到攻守兼備的效果。

國泰投顧也認為，回顧過去歷史資料，每當聯準會首次降息後，亞債均有不錯表現，且亞債目前具較高收益率、債信評等穩定、波動率較低等三大優勢，宜納入投資組合核心部位，以降低整體波動風險。

國泰投顧表示，金融市場對於美中貿易談判之反反覆覆亦出現劇烈震盪，包含去年第 4 季與今年 6 月 MSCI 世界指數分別下跌 13.7%、6.1%，MSCI 新興市場股票指數亦下跌 7.8%、7.5%，高收益債與新興市場美元債同樣出現震盪走勢，惟亞債因信評較為穩定、企業財務體質較佳，今年在多數央行降息帶動下，無懼貿易戰呈現逆勢上漲走勢。