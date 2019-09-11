多重資產基金規模10年成長近5倍 成投資新寵

鉅亨網記者陳蕙綾 台北 2019年9月11號18點37分

貿易戰火綿綿、美國聯準會 (Fed) 利率鷹鴿派隔空對峙、全球經濟成長走緩，都使全球金融市場的波動加劇，資金也因此大舉轉入擁有收益成長能力、具備抗風險波動效果的「多重資產基金」，凱基投信董事長丁紹曾表示，境內外平衡與多重資產基金規模近 10 年來大幅成長近 5 倍，且持續向上爬升，甚至擠壓高收益債券基金規模板塊，顯示已成投資新寵。

據投信投顧公會最新統計，截至 2019 年 7 月底止，台灣境內基金市場整體規模合計達到新台幣 3.49 兆元，月成長 4.25%；其中，7 月份多重資產基金規模增幅達到 9.34%，不僅成長曲線傲視其他類型基金，也超越產業的成長幅度，顯然投資人在風險趨避下，反而青睞擁有更多收益來源、報酬表現亦攻亦守的多重資產基金。

凱基投信指出，觀察過去近 10 年，境內外高收益債券基金於 2014 年 8 月份規模新台幣 1.45 兆元達到頂峰，同時間，多重資產基金規模僅有新台幣 2206 億元，與高收益債券基金相差 6 倍之多；不過，隨著市場風險程度升高，國人喜愛的高收益債券基金規模有下降趨勢，取而代之的是能夠提供更多收益來源及較低波動的多重資產基金興起，形成新的投資顯學。

凱基投信宣布，推出「凱基收益成長多重資產基金」，收益來源除了一般收息，更納入掩護性買權的權利金，整體來說，包括四大收益來源，分別有：「美國成長股股息、美國投資等級債券債息、美國高收益債券債息以及掩護性買權權利金」，加上隨著景氣變化靈活調整投資組合，更多元地打造「斜槓收益策略」，基金預計 9 月 16 日開始募集。

凱基收益成長多重資產基金經理人李奇潭進一步指出，為抵抗日益升高的金融市場波動，透過多元資產創造收益成長組合，美國成長股主要聚焦資本利得與股息收入，收益率或有 2% 至 3%，納入掩護性買權增加權利金收入後，收益率或可達到 8% 至 10% 不等；高收益債券部位除了賺取資本利得外，也提供較高的債息收入，或有 6% 至 8% 的收益水準；投資等級債券部位主要提供資產所需要的防護力，或可擁有 3% 至 5% 的收益率，能降低整體投資組合風險。

全球市場多空因子紛沓，投資人時常擔心波動會吃掉收益，李奇潭指出，納入掩護性買權及投資等級債券，能夠讓投資組合表現攻守俱佳、發揮防禦效果。

李奇潭說明，掩護性買權策略是選擇權的一種，不但可收取權利金，也能減輕股票下檔風險，市場往往在波動劇烈之際，納入掩護性買權策略的投資組合可提升投資勝率。至於投資等級債券因擁有「雙低一高」優勢：低波動、與其他資產相關性低及長期較高夏普 (Sharpe) 值，加進投資組合內，可有效分散投資風險。

此外，為鼓勵長期投資，凱基收益成長多重資產基金提供更多元的「斜槓手續費」，投資人可選擇前收型或後收型，其中，後收型（N 級別）即持有基金超過 3 年，遞延手續費為 0%，並且不收取分銷費用。