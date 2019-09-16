中美雙方釋善意 激勵全球股市

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國總統川普於 9/11 宣布將原本預計於 10/1 生效的關稅延後至 10/15，且中國也同樣在首批免徵收懲罰性罰款的清單中釋出善意，中美貿易僵局有所改善，激勵全球股市上揚 1.31%，美股上漲 0.96%；

2. 9/12 日歐洲央行舉行利率決策會議，除了進一步下調基準利率之外，同時也祭出多項刺激政策，包括預計在今年 11 月重啟購債計畫、第三輪 TLTRO 等等，歐股上漲 1.57%。

新興市場

1. 中向美方釋出貿易讓步，並且取消 QFII、RQFII 投資額度限制，此舉有助促進中國金融市場進一步開放，近期中國頻出穩經濟政策，帶動中國股市上漲 2.09%；

2. 巴西 7 月份零售銷售數據年增 4.3%，優於前值的 - 0.3% 和預期的 2.2%，拉丁美洲股市上漲 1.07%。

債券市場

1. 中美貿易衝突暫時降溫，美國政府債券與投資等級債券大幅回落 1.78%、1.65%；

2. 即使利差收斂，但受到美國公債殖利率大幅反彈所排擠，美元計價的新興市場主權債券下跌 1.20%，當地計價新興市場債券受到影響較小，依舊上漲 1.32%。

原物料、匯率

1. 市場觀望聯準會 9/19 是否降息，美元小幅貶值 0.14%；

2. 油價上週雖下跌，但美國原油庫存連續四週下滑，加上週末沙烏地阿拉伯一產油重心遭空襲，該地區貢獻該國約 50% 的石油生產，週一 (9/16) 開盤布蘭特原油上漲超過 10%。

資料來源: Bloomberg, 2019/09/16（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/09/13）

市場報酬率

資料來源: Bloomberg, 2019/09/16（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/09/13）

三大市場關鍵事件及分析

1. 豬瘟後果浮現，中國通膨升高

豬瘟迫使中國豬肉供應量大減，近一年豬肉價格漲幅逼近五成，升高的消費者物價年增率加上轉差的生產者物價年增率，暗示中國股市短期風險較高。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/9/11。

2. 對伊鷹派失勢，沙國遭攻擊

對伊朗鷹派的美國國家安全顧問波頓被辭職，在美國對伊朗制裁有機會放鬆的同時，沙烏地阿拉伯煉油廠遭遇攻擊，中東地緣政治風險再度升高，油價未來波動度恐大幅升高。

* 此處所指變化為與 2015/7 相比變化情況，全球原油供需 2019/8 後數據為預測值

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，此處標準化採過去 3 年平均值與標準差，2019/9/12。

3. 歐洲央行出招

歐洲央行宣佈將存款利率由 - 0.4% 調降至 - 0.5%，且將於 11 月開始新一輪資產購買計畫，但新一輪的量化寬鬆政策可能進一步扭曲歐洲本已異常的債券價格。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採道瓊歐洲 600 銀行類股指數，2019/9/12。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/9/12。

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