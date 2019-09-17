〈全球油價噴出〉油價單日大漲逾10% 美股通常隨後表現更佳 但也有例外

週末發生的沙國主要石油生產設施遭受襲擊，導致原油價格飆升並播下全球金融市場的不確定性後，美股主要指數週一 (16 日) 在一發不可收拾的 9 月升勢中暫時獲得喘息。

但歷史表明，過去的事件，雖然有些明顯的例外，並不會對股市造成太大的傷害。雖然原油價格單日跳漲超過 10% 時，通常伴隨著標準普爾 500 指數、道瓊工業平均指數和納斯達克綜合指數的跌幅，但根據 Dow Jones Market Data 統計，在 6 個月後股指的表現會優於以往。

如上圖所示，標普 500 指數在油價單日飆升 10% 以上後的 6 個月中，平均上漲 10.2%，比其他時期平均成長率 6.3% 高出近 4 個百分點。道瓊指數則在原油價格上漲 10% 以上後 6 個月上漲 8.7%，高於典型漲幅 6.1%；而納斯達克指數上漲 15.5%，優於典型的漲幅 8.2%。

CFRA 投資策略師 Sam Stovall 表示，「沙烏地阿拉伯的襲擊事件值得關注，但看來問題不大。」「美國表態可能釋出戰略儲備，沙烏地也有豐富的儲量，因此影響應該會被抵銷不少。」

他表示，雖然部分企業和家庭可以承擔高油價的成本，但日益龐大的美國能源部門將受益，這可能會為美國能源企業帶來更高的獲利、徵才和投資。

儘管這些平均結果看來屬於利多，但投資人仍有必須謹慎保守的理由。在許多個別油價飆升的個案中，美股受到重大波動的困擾。在 2008 年 9 月 22 日油價飆漲 15.7% 之後的 6 個月，標普 500 指數下跌了 31.8%，因為美國經濟陷入深度衰退。

另一個不祥的例子是 1990 年 6 月 20 日，當日油價上漲 10.7%，之後數月伊拉克入侵科威特。隨著衝突在次年繼續升高，單一交易日原油價格上漲超過 5% 的次數超過 20 多個。但在最初油價飆升 5 個月後，標普 500 指數下跌了 8%。

在油價發生重大變化之後，股市的平均主導力量大部分都來自能源類股本身。在週一的走勢中，能源類股是唯一上揚的類股，Energy Select Sector SPDR 基金 (XLE-US) 上漲 3.36%，標普 500 指數下跌 0.3%。

的確是有理由期待這種表現繼續下去。Bespoke Investment Group 的 George Pearkes 在週一發給客戶的報告中寫道，「能源產業歷來平均每 3 個月平均成長 1.86%，」「但隨著單日石油價格大漲，該類股 3 個月平均上漲 2.66%。」