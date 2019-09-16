〈全球油價噴出〉最肥黑天鵝來了！葉門胡塞組織：將持續攻擊沙國原油設施

《彭博社》週一 (16 日) 報導，伊朗支持的葉門反叛軍胡塞武裝組織 (Houthi) 表示，沙烏地阿拉伯國家的石油設施將持續成為攻擊目標之一。

葉門反叛軍胡塞武裝組織 (Houthi) 週一表示，沙烏地阿拉伯的石油設施仍是持續攻擊的目標之一。

葉門胡塞組織旗下一家電視台週一引述胡塞組織發言表示，叛軍武器可以鎖定沙國的任何地方。週六襲擊是由使用新引擎的「飛機」所啟動。該報導表示，這很可能是由無人機所發動的攻擊。

上週六 (14 日) 沙國「沙烏地阿拉伯國家石油公司」(Saudi Aramco) 兩處主要石油設施遭到襲擊，導致該國日產量驟減，事發突然、前所未有，和伊朗結盟的葉門叛軍「胡塞組織」隨後宣稱製造該襲擊。

葉門叛軍發動的無人機攻擊成為 2019 年迄今最大黑天鵝，堪稱「石油界 911 事件」。沙特石油日產驟減一半，影響全球 5% 原油供應，布蘭特原油週一價格一度飆升近 19%，加上葉門叛軍攻擊揚言持續攻擊，華爾街分析師預期這顛覆傳統股市與油市遊戲規則。

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 上週末表示，沒有證據表明襲擊是由葉門發動的，而是直接指責伊朗才是背後主謀，但遭到伊朗否認。

美國總統川普此前推文譴責，沙國原油供給遭到攻擊，我們大概知道誰是幕後元兇 (直指伊朗)，就等沙烏地確認究竟是誰發動本次攻擊。川普亦授權，如有需要將會動用美國戰備儲油，來穩定能源市場。

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