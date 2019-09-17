美股盤後 — 沙國油廠遭襲 能源股飆 航空股成重災區

沙烏地阿拉伯石油設施上週末遭襲擊，促使全球供應量減少 5%，全球風險隨中東緊張局勢加劇，週一 (16 日) 美股四大指數收低，道瓊在連續 8 個交易日上漲後止步，能源股隨油價飆升而走強，航空股成重災區，台股 ADR 全軍覆沒。

週一 (16 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊下跌 142.70 點，或 0.52％，收 27076.82 點。

那斯達克指數下跌 23.17 點，或 0.28％，收 8153.54 點。

標普 500 指數指數下跌 9.43 點，或 0.31％，收 2997.96 點。

費城半導體指數下跌 11.16 點，或 0.70%，收 1594.49 點。

標普 11 個板塊僅能源、房地產與公用事業板塊走高。(圖片：finviz)

標普 500 指數能源指數（SPNY）是今年迄今表現最差的板塊之一，週一該板塊飆升 3.3%，創 1 月來最大單日漲幅。



石油與天然氣公司 Apache (APA-US) 飆升 16.89%，石油鑽井公司 Helmerich & Payne 大漲 14.33%；埃克森美孚 (XOM-US) 和雪佛龍 (CVX-US) 分別上漲 1.5% 和 2.16%。

反之，由於燃料成本上漲的擔憂，航空股成重災區。美國航空 (AAL-US) 暴跌 7.28%；達美航空 (DAL-US) 下挫 1.58%；聯合航空 (UAL-US) 下滑 2.84%。

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.53%；Netflix (NFLX-US) 上揚 0.048%；臉書 (FB-US) 下滑 0.52%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.68%；亞馬遜 (AMZN-US) 下滑 1.71%。

費半以晶片巨頭恩智浦 (NXP-US) 領跌 (2.85%)。Nvidia (NVDA-US) 下滑 0.95%；英特爾 (INTC-US) 下滑 0.65%；高通 (QCOM-US) 下滑 0.47%；應用材料 (AMAT-US) 下滑 0.84%；美光 (MU-US) 下跌 0.69%。

美債殖利率走低，金融股集體下挫。美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.13%；摩根史坦利 (MS-US) 下跌 0.91%；高盛 (GS-US) 下跌 1.22%。

台股 ADR 全軍覆沒。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.80%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.07%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.31%；友達 ADR (AUO-US) 下滑 2.47%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.28%。

焦點個股消息

蘋果 (AAPL-US) 涉嫌向愛爾蘭少繳約 130 億歐元 (約 144 億美元) 稅款，週二歐洲法院將對此全球最大的稅務案件開庭審理，此案判決結果將產生重大的連鎖效應，倘若敗訴，歐盟向亞馬遜和 Google 等多家美企調查將增添理據。

通用汽車 (GM-US) 因加薪糾紛，將近 5 萬員工宣布罷工，該公司北美業務將受到嚴重挑戰並連帶影響美國經濟。通用汽車 (GM-US) 週一重挫 4.20% 至每股 37.21 美元。

今日關鍵數據

紐約 Fed 九月製造業指數報 2.0%，預測 4.0%，前值 4.8%。

華爾街分析

沙國上週末煉油廠遭攻擊，影響沙國每日原油產量約 50%，影響全球 5% 的原油供應量，布蘭特原油創史上最大漲幅 14.6%，促使週一能源股揚升，航空股走低。

摩根大通量化投資和金融衍生品戰略團隊主管 Marko Kolanovic 表示，當油價穩定時，原油與標普 500 指數呈現正相關，但當價格大幅上漲時，相關性會減弱並轉負。Marko Kolanovic 研判，油價上漲應該不會影響股價，除非油價升至每桶 80 – 85 美元。

Fort Pitt Capital Group 投資組合專家 Carter Henderson 表示，石油和天然氣相關類股上漲，但由於對未來消費者影響的不確定性，將看到其他類股動搖。

根據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據顯示，市場預估本月降息一碼的機率，已為從數週前超過 90% 下滑至 64.6%。

市場預估本月降息一碼的機率驟減至不到六成五。(圖片： FedWatch)

Bleakley Advisory Group 首席投資長 Peter Boockvar 表示，殖利率走勢和近期出爐的經濟數據限制市場對聯準會的預期，同時聯準會能採取的行動也有限。

對下月登場的美中華府磋商，市場樂觀情緒濃厚，美國貿易代表辦公室發言人隨後更新此消息宣布，美中副手級貿易代表將於週四 (19 日) 先行於華府會面。

Peter Boockvar 表示，鑒於達成貿易協議的可能性增加、核心 CPI 創 11 年新高，聯準會主席鮑爾本週可能再次談到市場不樂見的「利率中期調整」。