經濟學家：油價上漲恐波及中國、日本等能源依賴國家 拖累全球經濟表現

經濟學家表示，儘管在頁岩油產能提升下，沙國遇襲事件影響美國經濟層面較小，但卻可能拖累全球經濟增長表現，尤其是能源依賴進口國家，例如中國和日本。

上週六，沙國石油設施遇襲帶動全球原油期貨價格噴出，布蘭特原油與西德州中質原油價格週一盤中漲幅近 20%。

美國銀行 (Bank of America) 經濟學家表示，美國經濟在 1970 年代強烈依賴全球能源供應，當時家庭消費約有 8% 來自能源，如今這項比率已降至 2.5%，整體上來看，油價飆升對美國經濟的衝擊力已今非昔比。

芝加哥大學經濟學家 Ryan Kellogg 表示，美國原油產量增加，意味著原油價格上漲對於美國經濟影響相對較小。並指出相較美國，油價波動影響最多的是那些依賴能源進口的國家，例如中國和日本。

根據 EIA 統計，中國原油每日平均產量約為 480 萬桶，消費量卻高達 1280 萬桶，國內原油供給呈現大幅短缺，故須強烈依靠進口來彌補原油缺口，美中貿易局勢帶動國內經濟增速下滑，油價高漲使其面臨進一步的經濟趨緩風險。

IMF 此前估計，全球貿易放緩機導致經濟增速持續下探，預計今年全球經濟增長江跌至 3.2%，低於去年的 3.6% 與前年的 3.8%。

Kellogg 表示，油價在某種程度上導致一些經濟體出現增長放緩，進而影響全球貿易系統。

在美中貿易戰、香港反送中抗議、以及英國脫歐局勢的加乘下，全球地緣政治風險仍然加深影響經濟前景。如今沙國油田遇襲事件，更為聯準會衡量貨幣政策增添更多考量。

Fed 在 7 月時調降基準利率，在商業投資和全球經濟增長趨緩風險之下，本周有望再次實現降息目標。Fed 表示，將在未來幾周持續關注油價表現，作為衡量通膨預期的標準。