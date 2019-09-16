調查：近半上班族有意轉戰電商 月薪盼破5萬元

電子商務發展態勢日益增溫，去年國內交易額超過 1.44 兆元，跨境電商更是台灣商品的重要出海口。人力銀行今 (16) 日公布調查，發現有近半數上班族，對於電商領域躍躍欲試，其中 31-35 歲占最大宗，主要原因是認為電商前景佳、收入高、具彈性。根據調查，上班族期待進入電商月薪可超過 5 萬元。

根據 1111 人力銀行調查發現，高達 93% 的上班族過去一年曾有過網路購物經驗，其中 53.7% 的人曾利用網路購買海外商品，高達 46.7% 受訪者在未來有意投入電商產業，9.2% 曾投入但已離開，還有 6.3% 的人正處於該產業圈，但也有 37.8% 坦言無意從事電商工作。

從年齡交叉分析來看，目前從事電商相關工作比例最高的年齡層以 21-25 歲居冠；未來有意投入電商產業則以分布 31-35 歲為最大宗。而投入電商產業的主要原因為電商是趨勢 / 產業前景佳、兼職增加收入、工作不受時間空間限制等。

1111 人力銀行副總經理何啟聖表示，重度使用網路的年輕世代愈容易跨入電商圈，從業比例也相對高；而 31-35 歲上班族，雖然已累積一定的職場經歷，對於電商模式懷抱探索熱忱，但仍須衡量自我職能才敢跨入。

根據調查，本次受訪上班族平均薪資落在 36588 元，對於進入電商產業的期待薪資為 50920 元，相差逾 1.4 萬元，上班族預期投入電商後薪資能成長 4 成。而高收入往往伴隨著高壓力，調查指出，有高達 62.4% 受訪者認為，從事電商工作壓力有感，其中甚至有 16.6% 直言非常有壓力。

電商已滲透民眾日常生活，跨境電商更是台灣商品的重要出海口，尤其東南亞、新南向市場快速崛起。商發院推估去年台灣跨境電商交易額為 748 億元，今年更將成長至 834 億元。何啟聖指出，電子商務有著豐富的創新模式，從線上到線下，資源虛實整合，亟需跨領域的整合型人才。