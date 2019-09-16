〈半導體展將登場〉聚焦先進製程串聯上下游產業鏈 預計吸引5萬人次參展

SEMICON Taiwan 國際半導體展將於 9 月 18 日至 9 月 20 日於南港展覽館開展，今 (16) 日舉辦展前記者會，SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，今年將聚焦在先進製程、異質整合、永續製造、智慧應用、化合物半導體等，串聯上下游產業鏈，預計將有超過 700 家廠商、2300 個攤位、舉辦逾 300 場演講，預計將吸引超過 50000 人次參展。

曹世倫表示，今年 SEMICON Taiwan 以 Leading the Smart Future 為主軸，聚焦在先進製程、異質整合、永續製造、智慧應用、化合物半導體，並串聯上下游產業鏈、利用多管道加速產業繁榮、匯集專家形成產業智庫、實質驅動技術研發與創新，今年更跨產業成立 SEMI 全球車用電子諮詢委員會 (SEMI GAAC)，並已於歐美日韓拓點。

曹世倫進一步表示，奧迪是 SEMI 首位汽車製造商會員，將展現串聯微電子產業與車用電子技術，展期將展出最新一代電動車，此外，電信大廠遠傳 (4904-TW) 也加入 SEMI 智慧應用平台，並成立資安工作小組。

曹世綸表示，5G 行動通訊、AIoT、高速運算等技術發展，驅動產業加速導入智慧製造、智慧汽車、智慧數據與智慧醫療等領域，其中智慧製造將以啟動高科技製造數位轉型為展覽核心，微軟 (MSFT-US)、日月光 (3711-TW) 將首次參戰，智慧汽車方面，今年展會現場將展出 3 款智慧汽車應用，包含 BMW i3s 純電車、i8 Coupe 及 Audi-e-tron 等電動車。

擴展產業人才方面，曹世倫表示，SEMI 產業暨人才發展委員會將結合產官學研，共商人才培育，啟動 SEMI 校園大使活動、科技人才圓桌會議，並與經濟部工業局合作攬才，設立 SIPO 半導體暨物聯網國際攬才專區。

曹世綸進一步表示，今年 SEMI 也將與工研院、新竹市政府簽署開放場域自動駕駛系統運行平台備忘錄，並與社團法人台灣永續供應協會 (TASS) 等產業工會合作，朝循環經濟、永續商機發展。

曹世綸表示，今年 SEMICON Taiwan 將與高科技智慧製造展、SiP 系統級封測國際高峰論壇、SMC 策略材料高峰會共同舉辦，並規劃科技創新論壇、科技智庫領袖高峰會，邀請經濟部長沈榮津、廣達 (2382-TW) 董事長林百里、台積電 (2330-TW) 董事長劉德音、日月光投控總經理暨執行長吳田玉等科技半導體意見領袖，共同回顧與展望未來的科技發展。