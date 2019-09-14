〈ETF大講堂〉降息潮襲來 房地產ETF不落人後

大多數的投資者都知道到科技主題是今年表現最好的 ETF 類別，而由於今年的利率下降，房地產類別也得到了提振，收益表現僅次於科技主題。

房地產類別 ETF 在今年悄然上漲了 29.2%，僅落後科技類別的 31.6%，但遠超過標普 500 的 20.5%。

Vanguard 房地產 ETF(VNQ-US) 是該領域最大的 ETF，目前的收益率為 3.8%，遠高於標普 500 的 1.8% 的股息收益率或 10 年期國債收益率 1.65%。

除了良好收益率之外，降息也使得房地產類別 ETF 更具吸引力。較低的利率使不動產投資信託 (REITs) 的融資成本降低。REITs 約佔房地產類別的 98%，主要受益於較低的利率環境，增加了對住房的需求。

在房地產 ETF 當中，房屋建築商 ETF 是今年表現最好的領域之一，iShares 美國房屋建築業 ETF(ITB-US) 和 SPDR S&P 房屋建築商指數基金 (XHB-US) 今年迄今漲幅均超過 32%。

ITB 和 XHB 是兩家最大的房屋建築商 ETF，管理資產分別為 10 億美元和 6.06 億美元。然而，他們有兩種截然不同的加權方案，ITB 是市值加權，XHB 則是的等權重。

此外，ITB 以傳統建商為主重，而 XHB 則關注不懂領域，包含傳統建商、建築產品公司、家居裝修零售商和家用電器製造商等。

上述所提到的 VNQ，管理資產高達 363 億美元，今年上漲 26.8%。

該基金的費用率為 0.12%，並為房地產類別 (主要是 REITs) 提供了更廣泛的市值加權投資組合，該檔 ETF 的 10 年期報酬率居房地產 ETF 第一名，相對降低的費用率也可以讓相對保守的投資人以較低費用享受優質的報酬。

另一方面，除了那些廣泛的 ETF，投資者還可以選擇更有針對性的房地產基金。

Pacer Benchmark 數據和基礎建設房地產 SCTR ETF(SRVR-US) 和 Pacer Benchmark 工業房地產 SCTR ETF(INDS-US) 年初至今的回報率很高，超過 36%。SRVR 和 INDS 都只關注在 REIT 市場的其中一部分。

以 SRVR 來說，該檔投資組合 REITs 的大部分營收來自與數據和基礎設施領域相關的房地產業務，例如數據中心和通信塔。而 INDS 則是專注於工業房地產投資信託基金，例如擁有倉庫、配送中心和自助倉儲設施的房地產投資信託基金。