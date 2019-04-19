成霖上半年歐洲市場延續成長 下半年看好美國房市回溫帶動營運向好

美國房市尚未脫離谷底，影響成霖 (9934) 今年營運表現，惟歐洲市場持續維持個位數成長，使第一季營收年減僅 1.53%。成霖預期，上半年營運將由歐洲肩負營收貢獻，美國於下半年有望點燃營收成長。成霖公布今年第一季營收，元月營收創下近半年最高，卻是首季唯一出現年衰退的月份，達 16.52 億元、年減 6.04%，反觀 2 至 3 月營收優於去年同期，分別年增 0.97% 及 1.96%，合計單季營收 42.88 億元，較去年同期下滑 1.53%。



美國聯準會暗示今年不升息的鴿派立場，外界預期房貸利率走低能減輕民眾購屋的利息負擔，進而對房市回溫浮現助益，有望走出過去房價攀升、供給過多等利空因素，而以美洲地區為主要營收貢獻的成霖，也預估下半年將出現營收成長的機會。



成霖表示，第一季營收小幅滑落，主要受美洲地區房市持續小幅放緩影響，使客戶需求減少，預期下半年房市出現轉機，能為營收表現帶來貢獻，而氣候極端異常更甚往年，也是影響地區營收表現的因素。



然而，成霖英國子公司 P.J.H 倉庫於去年 11 月發生大火，啟動保險理賠對公司財產無重大損失。成霖指出，因應變得宜提高客戶對其信心，一個月內恢復正常供貨，加上歐洲地區客戶每年維持個位數成長，上半年歐洲、德國都有機會再增長。



展望今年，成霖認為，上半年歐洲市場有望延續成長力道，而美洲地區則有賴房市景氣回溫，粗估下半年有機會挹注營收增長，至於第二季，預期將維持與去年同期水準。