〈ETF大講堂〉素食及環議題夯 首檔素食ETF及環境ETN掛牌

主題式 ETF 漸成主流，日前美國便有投資公司搭上人造肉掀起的素食熱潮，推出了全球第一檔素食概念 ETF，擬正式掛牌上市。

兩個專注於氣候變化問題並在交易所交易的產品接在周二 10 號上午正式上市。分別是美國素食及氣候 ETF，代號為 VEGN，以及 iPath B 系列碳 ETN，代號為 GRN。

VEGN 專注於對動物、人類或地球無害的公司的股票，而 GRN 是根據歐盟碳排放信用額度計劃和京都議定書清潔發展機制的回報來衡量。

VEGN

在紐約證券交易所名列的股票型 ETF，費率為 0.60%。

VEGN 追踪 Beyond Investing US Vegan Climate Index。

該基準來自美國 500 家最大的上市公司，這些公司基於傷害動物，地球或人類的活動或業務而賺取的收入不到 2%。

對於動物，企業不能從事動物試驗或動物的基因改造，也不能從動物產品的生產或與動物有關的體育及娛樂活動中受益。

對於地球，公司不能從與化石燃料相關的活動或其他對環境有害的商業活動中獲取大量收入。

對於人，公司不能從事與煙草或與武器相關的重大活動或有侵犯人權的記錄。

招股說明書稱，該指數目前包括 277 家公司。

GRN

此商品也在紐約證券交易所上市;，費率為 0.75%。

最初的 iPath Global Carbon ETN（GRN）於 2018 年 4 月停止交易，當時巴克萊 (Barclays) 的 iPath 部門關閉了總共 50 個 ETN。

雖然不久後以同一代號推出了許多與 ETN 的略有不同的更新版本，但非 GRN。

最近推出的 GRN 的說明書補充。 巴克萊可隨時自行判定並處理該產品。而原始版本的產品則不被允許。