〈ETF大講堂〉晨星：主動型基金績效 不如被動型

主動型資產管理的壞消息變得越來越強烈。

晨星 (Morningstar) 週四 (12 日) 發布了與被動型基金相較的主動型基金的半年度分析。對於任何想要擊敗大盤的人來說，情況並不是很好，尤其是在面對選擇合適的主動型經理人和支付手續費的額外挑戰時。

在截至 2019 年 6 月的 10 年期間，只有 23% 的主動型基金績效高於其被動型基金對手的平均水平。而且，在這 10 年中，最便宜的基金成功率是最昂貴基金的 2 倍 (成功率為 33% 比 14%)。

晨星的被動型戰略研究全球主管 Ben Johnson 說：「重要的是，主動型資產管理是項非常困難的工作，找到優秀的主動型經理人更困難。」

晨星以兩種方式定義「成功」。首先，基金必須在指定期間內存活。在截至 2019 年 6 月的 10 年間，61% 的主動型基金和 78% 的被動型基金倖存下來。其次，該基金還必須產生高於相當被動型管理基金平均值的回報，而不僅是與單一基準指數相比。

可以肯定的是，對於那些迷戀主動型資產管理的人來說，還是有些樂觀的說明。

首先，對於何時尋找和雇用主動型經理人才合理有許多明確的模式。它們包括美國以外的股票和固定收益。例如，在過去 10 年中，只有 8% 的主動型美國大型混合基金表現優於被動型基金，但在此同時，82.4% 的外國中小型混合基金和 61.5% 的企業債券基金表現優於被動型基金。

此外，最近主動型基金總體上表現更好。截至 2019 年 6 月的 12 個月中，將近一半、48% 的主動型美國股票基金存活並跑贏其平均被動型同行，這個比率高於截至 2018 年 6 月的 37%。

儘管如此，「近半」與「全部」、「大多數」，甚至半數都無法比較。

這意味著成功可能歸結為尋找最好的回報。

Johnson 說，「如果投資人想找到明確的指南，那就是手續費。」「在任何產業類別中，成本最低的基金打敗大盤的機率高於平均水平。」

下表說明了他的看法。在過去 10 年中，很難找到在哪個產業中投資高成本主動型資產管理證明合理的例子。然而，正如業內人士所說，過去的表現並不能保證未來的結果。