貿易戰背景下 美股倚重製造業程度卻超乎想像

根據高盛的數據，美國製造業產出約佔 2018 年美國國內生產總值 (GDP) 的 29.3%，但生產商品的企業，卻高佔 S&P 500 指數市值的 44%，自 2018 年 1 月川普政府啟動對中國貿易行為的「301 條款」調查以來，美股製造業企業相對服務業來說，股價表現顯著不佳。

Goldman Sachs Investment Research 週三 (11 日) 的一項分析顯示，到目前為止，面對新的貿易壁壘，整體美國經濟已顯示出更具韌性。

美國第 1 季 GDP 成長 3.1%，第 2 季成長 2%，較去年增長雖然有所放緩，但與 2017 年的成長保持一致，與此同時，勞動市場繼續創造足夠的就業機會，以跟上人口成長，消費者支出仍然強勁。

然而，美股在過去 20 個月中表現卻是比較動盪，S&P 500 僅較 2018 年 1 月的高點上漲約 3.7%，分析師認為，來自貿易戰不確定性的擔憂須負其中一部分的責任，即使在此期間服務類股表現優異。

德銀證券 (Deutsche Bank Securities) 首席經濟學家 Torsten Slok 擔心，關稅上漲可能已嚴重影響美股企業，因 S&P 500 資本支出放緩，就可以看見企業對於未來景氣趨向保守。

Torsten Slok 預計，由於關稅稅率的穩步上升和所涵蓋商品的廣度，以及調查數據顯示，美國企業將有放緩徵人計劃，估計未來美國經濟將出現顯著轉弱。

Torsten Slok 在週二 (10 日) 的分析中表示，「關稅強度不斷升級，確實令人擔憂。」