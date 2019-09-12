美股盤後 — 微軟、蘋果市值破兆美元  標普衝破 3000 大關

週三 (11 日) 中國遞出橄欖枝，首度發布對美輸中商品的關稅豁免清單，蘋果、波音領漲，微軟、蘋果市值破兆美元，道瓊自 7 月以來首次收於 27000 點以上，費半連續 6 個交易日收漲，那指大漲攀至 7 月來最佳收盤，標普創 6 週來首度衝破 3000 大關。

週三 (11 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊上漲 227.61 點，或 0.85%，收 27137.04 點。

那斯達克指數上漲 85.52 點，或 1.06%，收 8169.68 點。

標普 500 指數指數上漲 21.54 點，或 0.72%，收 3000.93 點。

費城半導體指數上漲 23.04 點，或 1.46%，收 1606.19 點。

標普 11 個主要板塊僅房地產板塊下滑，醫療保健、資訊科技與公用事業板塊領漲。

尖牙股 (FAANG) 以蘋果領漲，該公司週二秋季發布會上推出一系列新品後，意外調降定價的策略，激發華爾街看多情緒，蘋果股價週三上揚 3.18% 至每股 223.59 美元，領漲道瓊指數，市值達 1.01 兆，自 2018 年末以來首度突破 1 兆美元。

Netflix (NFLX-US) 上揚 0.097%；臉書 (FB-US) 上揚 1.25%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.19%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.13%。

晶片股歡騰，Skyworks (SWKS-US) 大漲 4.00%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.73%；高通 (QCOM-US) 上揚 2.32%；美光 (MU-US) 上揚 2.21%；英特爾 (INTC-US) 上揚 1.87%；Nvidia (NVDA-US) 上揚 0.63%。

美債殖利率揚升，金融股隨之上揚。美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.37%；摩根史坦利 (MS-US) 上揚 0.85%；高盛 (GS-US) 上揚 0.54%。

台股 ADR。聯電 ADR (UMC-US) 上揚 0.93%；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 0.89%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 0.27%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 5.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.74%。

焦點個股

除了蘋果進入兆美元俱樂部外，微軟 (MSFT-US) 週三也不惶多讓，其股價 0.029% 至每股 136.12 美元，市值來到 1.04 兆，高踞全球市值王寶座。

波音 (BA-US) 週三上漲 3.64%，為道瓊表現最佳的成本股，主因是其執行長 Dennis Muilenberg 在加州投資者會議上表示，繼續和美國聯邦航空總署和全球監管機構合作，堅持停飛的 737 MAX 在 2019 年第四季將恢復飛行。

關鍵數據

美國 8 月生產者物價指數 (PPI) 月增率報 0.1%，預測 0.1%，前值 0.2%。

美國 8 月核心生產者物價指數 (PPI) 月增率報 0.3%，預測 0.2%，前值 -0.1%。

華爾街分析

週三華爾街貿易擔憂緩解，美股四大指數同步上揚。

美中即將在下月初於華府談判，中國週三首度發布，對美輸中課徵報復性關稅的豁免清單。

美國總統川普肯定中方釋出的「善意姿態」，但亦推文稱中方此舉是受到貿易戰衝擊太大。

Inverness Counsel 首席投資策略師 Tim Ghriskey 表示：「整體市場仍然相信，達成真正的協議是可能的，白宮和中國的所有這些舉措都只是談判策略，目前我們正朝著在合理時間框架內達成協議的可能性邁進。」

川普週三推文持續施壓聯準會，抨擊主席鮑爾應將利率降到零，或者更低。

紐約梅隆銀行財富管理公司投資策略主管 Jeff Mortimer 表示：「達成一項貿易協議的希望、鴿派聯準會 (Fed)、合理的估值、較低的利率，突然間，股市就有了上漲的潛力。」

近期美債殖利率持續上揚。Legal & General 投資管理公司基金經理人 Justin Onuekwusi 認為：「我們看到殖利率回升，而避險資產和防禦性股票表現不佳，因此我們看到了一些波動。我不認為這是結構性轉變，只是市場走得太遠、太快了，我們正看到這一趨勢有所緩解。」