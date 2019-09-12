iPhone已不是神主牌？ 9成中國消費者興趣不高

昨 (11) 日淩晨蘋果舉行新 iPhone 發表會，全新的 iPhone 11 帶給大眾最大的意外就是入門款 iPhone 11 售價為 700 美元，低於去年同為入門款的定價 750 美元。而在蘋果新品發表會後，中國網站隨即進行購買意願調查，結果有逾 9 成消費者表示不考慮購買 iPhone 11。

(圖片: AFP)

在 iPhone 銷售量下滑之際，蘋果每年都在以漲價的方式維持收入成長，因此 iPhone 11 調降出乎大家意料。

但 iPhone 調降售價也不是無跡可循，在去年蘋果已受到推出 1000 美元或更高的兩款機型銷售量不如預期的衝擊，下調營收預估，甚至今年在全球部份地區推出降價活動以刺激買氣。

而在蘋果入門款降價後，中國鳯凰網針對約 5 萬名網友開始進行調查，在關於 iPhone 11 是否值得購買的問題中，有 51.27% 表示不會購買，有 7.08% 的用戶表示會購買，而引發關注的一點的是，有 41.65% 的用戶表示會考慮購買華為手機。

而在關於不購買新 iPhone 的原因中，認為價格過高的用戶比重 33.87%，而有 21.4% 的消費者表示因為新 iPhone 不支援 5G。

反映出即便新發布的 iPhone 11 系列價格有所調降，但對於大部份消費者來說，價格仍偏高。

iPhone 11 系列將於 9 月 13 日開始預約，20 日開賣，到時中國是否會再現過去的瘋狂搶購、一機難求的情況，值得關注。