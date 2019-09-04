美銀美林：年底前股市還會漲 現在就是買入時機

自 8 月底以來，美銀美林的投資策略似乎就轉為買進股票，策略師 Jared Woodard 週二 (3 日) 於《CNBC》節目重申，現在正是買入風險資產的最佳時機。

最主要的原因之一，在於當前市場一片看跌。Woodard 表示，從歷史上看，當投資人這麼看壞時，是買進股票的最佳時機。

美銀美林的牛熊指標 2.4 跌至 1.3，釋放出反向買入信號，也是今年以來最低。前次低於 2.0 是在今年 1 月初，而今年初也美股出現強勁反彈。

Woodard 表示，這波買進考量的是 1-3 個月的投資時間，因為明年經濟將出現較高的宏觀風險。

就當前投資氣氛來看，投資者已進入看空狀態，並且認為美國聯準會在 7 月降息之後，9 月份還會再降 1 個基點。由此現象，Woodard 認為，短期內風險資產將出現顯著上升。

他表示，從歷史上看，短期內有很大的上升空間，3 個月期間全球股市平均回報率約為 6% 左右。

不過在 9 月首個交易日，似乎由看空分析師拔得頭籌。美股 3 大指數均下挫，美中兩國都在 9 月 1 日發表新的關稅，川普又在推特上批評中國，而製造業也出現 3 年來首度萎縮，均打擊了投資者情緒。

上週五美銀美林另一份報告也認為，由於資金流向債券基金，股市基金今年以來流出 2040 億美元，均顯示投資人過於擔憂，反而有短期買入機會。