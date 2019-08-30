拉加德挺降息：ECB還沒到利率下限 但荷蘭央行總裁對QE潑冷水

歐洲通膨創 3 年新低，市場對歐洲央行 ECB 9 月可能推出新一輪量化寬鬆政策 (QE) 的預期甚囂塵上。然週四 (29 日) 歐洲央行 ECB 官員 Klass Knot 認為，除非經濟進一步惡化，否則，歐洲不需要 QE，市場對 9 月推出 QE 的期待太「超過」了。

Klass Knot 為現任荷蘭央行總裁，立場偏鷹派。他對進一步降息持開放的態度，但表示目前沒有看到通縮風險的攀升，不該做 QE。「我們現在不應該重啟量化寬鬆政策，持續保持政策的彈性，直到未來發生意外問題時，才有工具應付」

至於對分層利率機制（tiered-rate system），Klass Knot 也表達不太認同的立場，認為應該先用傳統貨幣政策穩固金融環境。

「如果央行有必要採取刺激措施，來確保金融環境穩定，並支持歐洲經濟與提升通膨水準，我認為傳統的寬鬆政策，將適合成為考慮的工具」Klass Knot 表示。而這番看法也與德國央行總裁 Jens Weidmann 先前的發言相呼應。

不過 ECB 總裁德拉吉於 7 月貨幣會議後，強調歐洲經濟下行的風險，越來越嚴重，並要求 ECB 官員們思考所有可能的政策選擇。

而即將於 11 月出任 ECB 總裁的拉加德，也於周四表示，央行有很多政策工具，需要為經濟下行風險、英國脫歐做更多準備，態度偏向鴿派。

拉加德表示：「很明顯的，在可預見的未來，歐洲央行需要維持非常寬鬆的政策步調，我認為 ECB 還沒有達到利率下限，在適度考量金融穩定的風險下，有需要時仍有許多寬鬆的空間」。

儘管 ECB 官員意見分歧，但多數分析師仍認為，9 月仍可能進一步寬鬆貨幣政策。

Exante Data 執行長 Jens Nordvig 認為，從德拉吉與即將到任的拉加德發言來看，都指向 ECB 將做更多措施，9 月降息至 - 0.5% 是可以期待的，且新一輪的量化寬鬆政策很可能推出，買公債、股票、公司債、ABS 都可能是選項。