泰銖今年以來升逾6% 反成泰國經濟發展重大難題

泰銖猛烈的升值，成了泰國經濟近來最頭大的問題，政府祭出超過 100 億美元的刺激計畫，希望能在貨幣升值下，持續經濟的穩健成長。

據《彭博》匯編數據，在 2019 年，泰銖兌美元匯率上漲超過 6%，是亞洲主要國家中最多的，計算過去 5 年的匯率表現，泰銖的表現也是全球居前的。

泰銖過去 5 年升值逾 5%(圖表取自彭博)

這對泰國的出口和旅遊業，卻帶來了不良的影響，加上美中貿易戰的衝撃，泰國出現 2014 年以來最疲弱的經濟成長。澳盛銀行 (Australia & New Zealand Banking Group Ltd.) 指出，由於美國密切關注各國的貨幣政策，泰銖被視為避風港，而一路升值。

泰國觀光業走下坡 (圖表取自彭博)

泰國要推升經濟成長，觀光業是重點項目。Tisco Financial Group Pcl 駐曼谷資深投資策略師 Komsorn Prakobphol 表示，觀光業是恢復泰國經濟成長的關鍵，但只要泰銖升值的走勢繼續超前，就會面臨嚴峻的挑戰。

泰國上季的經濟成長放緩至 2.3%，部分原因是觀光業的受挫。此外，電子元件出口也大受影響，隨著貨幣飆升，SET 電子元件指數今年下跌 23%。

泰國出口商受挫 (圖表取自彭博)

泰國央行總裁 Veerathai Santiprabhob 週二表示，泰銖升值是泰國出口商的一大擔憂，他暗示，央行可能調降今年泰國經濟成長預期，原本此一數字是 3.3%。

泰國年度經常帳盈餘預計達 290 億美元，外匯存底來到 2200 億美元，預計繼續支持泰銖的升值。央行先前採取的降息與限制資金流入等做法，並未帶來匯率的重大影響。

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