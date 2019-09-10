全球經濟前景黯淡！惠譽估中國不保6% 歐洲僅1.1%

周一 (9 日) 國際信評公司惠譽 (Fitch) 大幅調降了中國、歐洲 GDP 預估，認為中美貿易戰火未止，英國脫歐歹戲拖棚，正使全球經濟前景風險加劇。

惠譽將中國今年 GDP 估值，由 6.2% 再度下修至 6.1%，2020 年 GDP 預估更由 6.0% 下修至僅有 5.7%，恐創下 30 年來最差表現。

中國 GDP (來源: Trading Economics)

惠譽對中國的經濟看法表示：「過去一年裡，中國經濟因為很多原因開始出現放緩，包括早前嚴格的信貸條件，與全球美元流動性的收緊。而未來一年，再度下修中國的主因是貿易條件惡化，尤其是美國最新加課的關稅」。

「中國的內需依舊低迷，包括房屋開工數的放緩，與製造業投資持續受到貿易戰風險削減。而今年以來持續下滑的汽車銷售，也顯示消費支出非常疲弱。預估中國將持續進一步放寬貨幣政策，不過程度可能都相對溫和」惠譽表示。

而惠譽也認為，中國的經濟放緩，對於全球經濟的影響越來越明顯，尤其是近期歐元區 GDP 低於預期的主因，其中貿易大國德國第二季 GDP 已落入負增長。此外，英國脫歐歹戲拖棚，也拖累歐元區的經濟前景。

惠譽因此下調歐元區 GDP，估今明兩年都只有 1.1%。且認為若英國無序脫歐真的發生，將導致 2020 年英國經濟出現衰退。

美國部分，惠譽同樣調降了 GDP 預估值，認為今年成長率為 2.3%，明年恐只有 1.7%。認為聯準會繼上次 7 月降息後，全球經濟風險加劇，認為聯準會今年底前將會再降息一碼。不過，明年預期將會按兵不動。