美股在總統大選前一年往往表現低於平均

對華爾街流行的各種看漲理由都要特別當心。

但有一種需要格外留心，也就是美股在總統大選前一年表現特別好，特別是當現任總統競選連任時。就像現在的美國總統川普一樣，總是把股市的表現攬為自己的功勞。

《MarketWatch》主筆 Mark Hulbert 承認這個理由具有一定的意義。任何總統，無論民主黨還是共和黨，都希望再次連任，並且可能會竭盡全力確保經濟和股市隨著選舉日的臨近而飆升。

但令人驚訝的是，歷史幾乎沒有為這個理由提供支持。平均而言，美股的最佳表現往往出現在 4 年總統任期的第 3 年。選舉之前的時光往往低於平均水平。

事實上，在過去，這個低於平均水平的時期已經開始於選舉前一年的 6 月至 9 月當季，也就是目前這一季。此外，這段令人失望的表現往往會持續 3 季，如附圖所示。

不確定性比比皆是

是什麼導致這些結果與傳統智慧相悖？一個重要因素是即將到來的選舉產生的不確定性，而投資人十分痛恨不確定性。Seabreeze Partners Management 的 Doug Kass 在本週稍早一項預測中強調了這種不確定性：「對川普行為以及民意調查可能出現疲軟的認定，可能導致投資人擔心民主黨在 2020 年 11 月勝選。」

另一個原因是：股市對未來遠景相對保守，因為遠景反映出幾季甚至幾年內可能出現的場景。因此，市場可以看穿任何出於政治動機的經濟或市場刺激方案，理解到任何短期的提振都會得到修正。

有些人認為這次會不一樣，因為川普證明自己特別願意盡一切努力贏得選舉。由於沒有降低利率，他已經特別批評了他自己任命的聯準會 (Fed) 主席，毫無疑問，他一直沒有注意到他與中國進行貿易談判的單一推文就可以讓股市飆升。

Mark Hulbert 並不全然接受這個論點。川普不是第一位在追求連任時無所不用其極的總統，但選舉前的力道並沒有反映在經濟數據中。

可以肯定的是，川普用股市表現來定義他的成功，在美國總統政治史上是獨一無二的。但這是一把雙刃劍，因為它增加了市場看穿任何出於政治動機的市場操縱的可能性。

Mark Hulbert 認為，如果想強調美股從現在起直到 2020 年 11 月都表現良好，悉聽尊便。但別將論點建立在明年是總統任期的第 4 年上。