防範選舉網路攻擊 臉書、谷歌等科技巨頭與情報機構會面

本周三 (4 日) 含臉書 (FB-US)、谷歌 (GOOG-US)、微軟 (MSFT-US) 以及推特 (TWTR-US) 在內等科技公司和美國情報機關會面，就即將到來的 2020 年美國總統大選，進行國安策略的相關討論。

臉書網路安全政策主管 Nathaniel Gleicher 在聲明中表示，此次會面目的在加強 2020 年美國州際、聯邦與總統大選的安全戰略合作，具體來說，我們針對產業與政府該如何改善分享訊息方式進行討論，並整合討論結果，以應對可能面對的威脅。

為促進線上廣告透明度，臉書先前設立政治廣告張貼規則，要求在平台上張貼競選與議題廣告的買主進行身分認證，杜絕假帳號散播不實資訊。

2016 年美國總統大選發生「通俄門」疑雲，俄羅斯總統普丁疑似發動網絡攻擊，企圖影響美國總統大選結果，此後社群媒體面臨隱私、網路安全問題的質疑。

谷歌法律與資訊安全主管 Richard Salgado 指出，該公司將投資更先進的系統，來檢測網路釣魚與駭客攻擊，同時利用平台偵測外來干擾，保護政治活動免受網路攻擊。

不過，他認為科技只是其中一個解方，改善選舉安全與打擊網路資訊行動是複雜的挑戰，無法靠任何單位獨自完成，呼籲產業、執法部門以及其他機構共同努力，防止國家選舉受到威脅。