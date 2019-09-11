美股盤後 — 蘋果新品發布沖喜股價 小型股連二日跑贏大盤

週二 (10 日) 能源、工業領軍消弭房地產與科技股跌幅，美股主要指數變化不大，新機發布沖喜蘋果股價，費半指數連續五個交易日上揚，羅素 2000 指數漲逾 1%，小型股連續二個交易日跑贏大盤。

週二 (10 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊上漲 73.92 點，或 0.28%，收 26909.43 點。

那斯達克指數下跌 3.28 點，或 0.04%，收 8084.15 點。

標普 500 指數指數上漲 0.96 點，或 0.03%，收 2979.39 點。

費城半導體指數上漲 6.76 點，或 0.43%，收 1583.15 點。

羅素 2000 指數上漲 18.76 點，或 1.23%，收 1542.99 點。

標普 11 個主要板塊有 6 大板塊上揚，能源、工業與材料板塊領漲；房地產、必需消費品與資訊科技股收跌。(圖片：Finviz)

蘋果週二秋季發布會上推出旗艦新機 iPhone 11/Pro/ Pro Max，並宣布 Apple TV + 串流媒體訂閱費為每月 4.99 美元，價格低於迪士尼和 Netflix 串流媒體服務。

受新品發布激勵，蘋果股價「沖喜」上揚 1.18%，迪士尼 (DIS-US) 與 Netflix (NFLX-US) 下跌逾 2%。

蘋果週二秋季發布會上推出旗艦新機 iPhone 11/Pro/ Pro Max。(圖片：AFP)

其他尖牙股 (FAANG) 漲跌互見，臉書 (FB-US) 下跌 1.37%； Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.036%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.59%。

晶片股多走高，安森美 (ON-US) 大漲 4.01%；Nvidia (NVDA-US) 上揚 1.48%；賽靈思 (XLNX-US) 上揚 1.15%；Qorvo (QRVO-US) 上漲 1.05%；高通 (QCOM-US) 上揚 0.64%；英特爾 (INTC-US) 上揚 0.45%。

應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.93%； AMD (AMD-US) 下跌 0.89%。

美債殖利率揚升，金融股隨之上揚。美國銀行 (BAC-US) 上漲 2.48%；花旗 (C-US) 上揚 0.28%；摩根史坦利 (MS-US) 上揚 1.09%；高盛 (GS-US) 上揚 1.72%。

台股 ADR 集體近乎上揚。友達 ADR (AUO-US) 大漲 5.84%；聯電 ADR (UMC-US) 上揚 0.47%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 0.57%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.23%；日月光 ADR (ASX-US) 持平。

油價上揚激勵能源股走高，雪佛龍 (CVX-US) 與埃克森美孚 (XOM-US) 分別上揚 2.11% 和 0.81%。

關鍵數據

美國勞工部公布 7 月份就業機會和勞動力流動調查 (JOLTs) 報職位空缺有 721.7 萬個，預測 731.1 萬個，前值 724.8 萬個。

美國 8 月 NFIB 小型企業信心報 103.1，預測 103.5，前值 104.7。

華爾街分析

美中即將在下月初於華府談判，華爾街擔憂稍加緩解，受多項消息激勵道瓊震盪收漲逾 73 點。

美國總統川普週二 (10 日) 突然解雇美國政壇資深對中鷹派人物波頓 (John Bolton)。《南華早報》報導，中國準備加碼採購美國農產品以換取美國延遲關稅，白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 則呼籲，投資者、大眾在美中下月華府磋商前保持耐心。

Astoria Portfolio Advisors 投資長 John Davi 提醒：「你可以看到，川普總統言論可能會很快改變，最近的製造業和 CEO 信心資料據讓他在這種環境下更加謹慎，看到資料的任何低谷，一切都表明情況會變得更糟。」

小型股連續二個交易日跑贏大盤，JonesTrading 首席市場分析師 Michael O'Rourke 認為：「從成長股走向價值股的循環在幾週前開始，但昨天規模過大，這促使投資人越位，他們需要減少風險，直到情況穩定下來。」

鑒於美債殖利率上揚，法國興業銀行 (Societe Generale) 全球固定資產策略師 Kit Juckes 於每日報告中寫道：「最近債券漲勢回落是對 8 月殖利率大幅波動的修正，而非趨勢轉變訊號。」

Kit Juckes 認為：「上週五美國非農就業數據清楚地表明，隨著全球貿易放緩對美國經濟的影響，美國經濟正在緩慢但穩步放緩。」