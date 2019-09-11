縮減營運規模 Uber再裁員425人

面對獲利壓力與薪資上漲可能性提升，Uber (UBER-US) 宣布再裁減產品與工程團隊 435 名員工，繼該公司 7 月底裁減行銷部門後，再一次出現人事動盪。

根據 Uber 發布聲明，公司分別裁減產品部門 170 名員工以及工程部門的 265 名員工，裁減規模約占部門員工數的 8%。Uber 表示，儘管裁員導致一些海外員工失去工作，但受影響的大部分為美國員工。

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 認為，在某些時候，規模較大的團隊不一定會帶來好的結果，相反的，規模大意味著決策速度更慢、團隊權限變得模糊，導致工作範圍出現重疊，進而影響效率。

因此他表示，希望團隊上的變化能夠改善日常工作模式，即使目前情況仍較艱鉅，尤其對那些直接受影響的人，但仍相信這樣的結果會創造出更強大的組織，未來也會持續聘用優秀人才。

為應對營收放緩壓力以及整頓財務情況，Uber7 月時裁掉其全球行銷人員的三分之一，該部門約 1200 人中有 400 人遭裁撤。

根據該公司上個月發布的第 2 季財報，該公司第 2 季營收增長 14%，達到 31.7 億美元，為有史以來最小幅度的季度增長；虧損達 52.4 億美元，創下最大季度虧損紀錄。

該公司虧損情況不樂觀，主要受到拉丁美洲與其他地區的激烈競爭、核心共乘業務營收增長放緩，以及 IPO 的鉅額支出。

此外，加州第 5 提案 (Assembly bill 5) 保障司機享有正式職員的最低薪資與福利，這對 Uber 來說無疑又是一大支出壓力。

Uber 曾在上市前向美國證券交易委員會 (SEC) 提交文件表示，若將 Uber 司機列為員工而非零工，將對公司業務造成不利影響」。