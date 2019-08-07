前員工稱谷歌擬操縱選舉 川普砲轟不合法

外電報導，谷歌 (GOOGL-US) 前離職員工 Kevin Cernekee 在接受採訪時指出，谷歌有很多操縱公眾輿論的機制，並且試圖找到操縱選舉過程的方法，來阻止總統川普繼續連任。對此，川普在推文上砲轟谷歌的做法非常的不合法，並且正在非常密切地關注谷歌。

Cernekee 表示：「谷歌內部的人一再討論像是遠程關閉川普的電話，或禁用他員工的電子郵件帳號。」

對此，川普在週二 (6 日) 的推文上抨擊了谷歌執行長皮查伊 (Sundar Pichai)，並認為谷歌的作法是對美國民眾的欺詐行為，譴責谷歌的作為非常不合法，並表示「我們正在密切關注谷歌！」。此外，他也再度質疑谷歌與中國軍方有所牽連，儘管尚未有任何相關證據。

總統川普推文 (圖片：foxbusiness)

谷歌的發言人則駁斥了這樣的說法，並表示前員工 Cernekee 是因違反公司政策而被解僱。「我們正竭盡全力不帶政治觀點的情形下開發產品並執行公司策略。」該公司發言人說道：「有著政治目的成果將傷害我們的業務，並違背我們向用戶提供良好內容的使命。」此外，發言人也補充道：「激烈的辯論是我們的工作文化環境的標誌，但是騷擾、歧視以及未經許可竊取公司機密的行為並不是。」

近期以來，川普與許多共和黨員皆抨擊谷歌的反保守派發展計畫，指責這家科技公司存有「嚴重偏見」。在上個月， Paypal 創辦人之一的 Peter Thie 曾表示，谷歌可能已被中國情報單位徹底滲透，行為幾近叛國。對此，美國總統川普表示，希望司法部能調查此事，以了解是否屬實。