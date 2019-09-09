中國資金市場大門漸漸開啟 外資推動A股改革

在標普道瓊正式宣布將納入 A 股後，目前全球三大指數編製公司納入覆蓋的 A 股上市公司數量已近總數的三分之一，市值佔 A 股總市值的比重約為 75%，反映出在中國市場在逐步開放之際，也開始有越來越多國際投資人關注中國市場。

(資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢)

在 MSCI、富時羅素、標普道瓊等國際指數公司爭相納入 A 股或增加 A 股納入權重的背後，意味著全球投資人對於進入中國資本市場的需求。

在全球投資人眼中來看，中國作為全球第二大經濟體，其資本市場是全球資產配置中不可或缺的一部分。而隨著進一步的對外開放，國際資金在中國市場的風險漸漸下滑，也開始受到青睞。

不過，這些編製公司將 A 股納入編製範圍內，並不意味著 A 股將立即出現大漲，國際資金流動是一個長期的過程，短期中國資本市場仍會受到美中貿易戰的影響，國際資金進出會有所波動。

但以長期角度來看，A 股仍處於外資入場的初期階段，因此未來將有相當長的一段時間 A 股能享受到外資的持續，且單向流入。

粗估國際三大指數公司納入 A 股可為 A 股帶來約 271 億美元的被動配置資金，而規模更大的主動型資金會選擇在好的時機點分批投入中國市場。

中國新時代證券認為，在中國初步開放之際，國際資金流入主要以主板股票為主。隨著中國經濟不斷轉型、產業升級，創業板股票也會得到國際認可，例如今年 5 月，MSCI 就宣布納入創業板股票，而後期也將有更多的國際指數納入創業板股票。

招商證券認為，在各大指數相繼納入 A 股或擴大 A 股納入範圍的帶動下，今年外資流入情況明顯，8～11 月被動增量資金將可達千億人民幣。

而進入 9 月份以來，北向資金買入 A 股的幅度顯著提升。根據資料顯示，9 月 2 日～6 日，北向資金連續淨流入。在這段期間內，北向資金淨流入合計金額約人民幣 280 億元。而在 8 月，北向資金淨流入合計金額約人民幣 132 億元。

