〈IFA電子展〉華為發表麒麟990系列晶片！強調為全球首款5G SoC

華為週五 (8 日) 在中國和德國同步發布最新旗艦晶片麒麟 990 系列，包括麒麟 990 和麒麟 990 5G，華為強調，這是全球首款基於 7nm 和 EUV 工藝 (Extreme Ultraviolet Lithography) 的 5G SoC。

華為表示，麒麟 990 5G 不需另外搭載 Balong 5000 數據機晶片，就能實現 5G 網路，同時支援 SA/NSA 兩種 5G 組網模式。

文件顯示，麒麟 990 在 CPU 方面為 4 個 A76 大核和 4 個 A55 小核，GPU 採用 ARM Mali G76，共有 16 個核心，NPU 為華為自行研發的達芬奇架構 NPU，由 Ascend D110 Lite 和 Ascend D100 Tiny 雙核組成。

今天發表會之前，華為已經確認，麒麟 990 處理器將支援 4K 60fps 錄影，並將由華為即將發布的 Mate 30 系列新機首發搭載，Mate 30 系列手機將於 9 月 19 日在德國慕尼黑推出。

此外，新款升級版華為 Mate X ，預計也將使用麒麟 990 處理器。

華為消費者業務 CEO 余承東說，麒麟 990 5G 是業內最小的 5G 手機晶片方案，面積更小，功耗更低，在性能、能效、AI 及拍照方面均有重大升級。