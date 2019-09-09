中國教授涉嫌竊取技術使華為獲利 美檢方起訴詐欺

據報導，美國檢方以詐欺罪起訴來自中國的廈門大學副教授毛波 (Bo Mao)，指控他嫌竊取矽谷一家新創的技術，使華獲利。此舉對於華為來說，無疑又是一次打擊。

根據法庭文件顯示，毛波於 8 月 14 日在德州被捕，隨後於 8 月 20 日以 10 萬美元交保。在 8 月 28 日的紐約地方法院上，對電信詐欺的指控表示不認罪。根據刑事訴訟文件顯示，毛波與不具名的加州科技公司達成協議，取得該公司的電路板，聲稱是為了學術研究。

控告書中也稱，一家身份不明的中國電信集團試圖竊這家加州公司的技術，而毛波在這起案間中發揮了關鍵的作用。有消息人士指出，這間中國電信集團指的就是華為。

總部位於美國加州的新創 CNEX 自 2017 年以來，持續與華為發生糾紛，最初，華為曾在 2017 年起訴 CNEX 和前員工黃義仁 (Yiren Ronnie Huang) 竊盜華為的商業機密，不過美國法庭在 6 月裁定華為敗訴。

在反訴訟中，CNEX 就曾表示，毛波曾提出將電路板用在研究項目，但是在電路板給出後，卻用於華為相關德研究。目前，美國檢方已經重啟 CNEX 案件。

華為發言人對此表示，美國聯邦檢察官無視民事訴訟結果，仍然就 CNEX 對華為的指控提起訴訟，但卻無意處理華為對 CNEX 的指控。此外，發言人也表示，毛波從未遭 CNEX 指控，但美檢仍對他提起訴訟，是與美國政府聯手攻擊華為，以削弱該公司在產業中的領導地位。