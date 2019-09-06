政策利多推升A股 「國家隊」、北向資金跑步進場

A 股 3 大股指週五 (6 日) 高開，上證指數升 0.36%，再度攻向 3000 點。分析師認為，在利多消息之下，A 股震盪走高的可能性較大。同時市場相信，以資金面來看，「國家隊」已經跑步進場。

基金半年報顯示，中央匯金大舉增持嘉實滬深 300ETF 等三項產品，合計增持近人民幣 30 億元。同時，北向資金連續 6 個交易日淨流入，包括昨日淨流入金額達 96.85 億元。

Wind 數據顯示，在可統計的 130 檔 A 股 ETF 中，上半年被機構投資者增持的有 73 檔，占比 56.15%。機構投資者合計增持份額達 85.73 億份，若以 6 月 30 日淨值估算，增持金額達人民幣 156.85 億元。

從半年報數據看，中央匯金、證金等「國家隊」也搶攻 ETF。其中，中央匯金旗下匯金資管大舉增持嘉實滬深 300ETF、易方達創業板 ETF 和深 100ETF 三檔，合計增持近 30 億元。從機構持有份額變化來看，上半年被機構增持超過 1 億份的 ETF 達到 35 檔，包括證券 EFT、軍工 ETF、信息技術 ETF、銀行 ETF 等。

多家官方媒體分析認為，降準和下調 MLF 利率預期升溫，降準很可能在 9 月中下旬確定，也成為股市利多。

西南財經大學金融學院教授陳永生表示，經濟政策主線調整至「六穩」，流動性收縮趨勢明顯好轉，實體經濟下滑態勢也開始趨緩。中美貿易爭端雖然有所升級，但市場對此已有較為充分的消化。

總體而言，陳永生認為，2019 年「熊末牛初」的特徵較為明顯，但目前仍不具備「大牛市」的基礎。

廣東西域投資周水江表示，當前 A 股估值水平較低，指數也是從低點反彈。2019 年，A 股提升估值更多依靠的是市場流動性改善及政策刺激。隨著中美貿易糾紛邊際影響下降，流動性寬鬆有可能會進一步提升市場估值水平，這意味著 A 股震盪走高可能性較大。