外資加碼A股 滬深港通淨流入創新高

昨 (27) 日 MSCI 擴大納入 A 股因子，外資利用滬深港通大舉流進 A 股市場，單日資金淨流入達人民幣 112.71 億元，創下今年新高。而 A 股也上演慶祝行情，終場上證指數上漲 1.35%，深證成指上漲 1.86%。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

不過在資金流入創新高的同時，昨日陸股在尾盤集合競價時段前，北上資金一度淨流入超過人民幣 240 億元，以收盤結果來看，意味著有逾人民幣 120 億元在最後一盤賣出。對此，業內指出，流出的資金一部份是進行套利。

總體而言，昨日 A 股北上資金淨流入高達人民幣 112.71 億元，其中，滬股通資金淨流入 71 億元，更創下歷史新高。

瑞銀證券和野村證券紛紛指出，隨著中國資本市場對外不斷開放，更多外資將前進 A 股市場。相對於其他市場，A 股吸引力會越來越明顯，今年有機會成為外資布局「大年」。

從資金流入的個股來看，深圳市場中，五糧液、溫氏股份、牧原股份、萬科 A 等最受外資青睞，分別買進人民幣 7.13 億元、人民幣 3.66 億元、人民幣 2.7 億元及人民幣 2.44 億元。

上海股市方面，則是以萬華化學、中國平安、藥明康德、中國中鐵及長江電力北向資金淨流入較多，分別達人民幣 3.93 億元、人民幣 3.81 億元、人民幣 3.3 億元、人民幣 2.16 億及人民幣 2.09 億元。

對於此次 A 股納入 MSCI 的比例提升至 15%，中國國金證券指出，根據測算，A 股納入比重的提升分三階段，帶來的被動資金增量規模分別為 45 億美元、41 億美元、70 億美元，合計為 156 億美元。

被動資金流入規模由於各外資已能在事前確定，因此大部份會在 MSCI 上調納入因子正式生效前就進行布局，至於積極型的資金則是要因應中國經濟、產業發展、國際情勢等等因素決定進場時機。

近年來 A 股對外更進一步開放，加速國際化腳步，下半年 A 股納入國際指數將更為密集。而在外資影響力越來越大的情況下，A 股權值股的類型將會慢慢轉變。

