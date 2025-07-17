鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-17 09:40

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中國今年上半年國內生產毛額 (GDP) 年增 5.3%，這項數據印證外資機構先前的預判，也就是在中國出口政策前置、「以舊換新」消費補貼等多重措施推動下，中國經濟展現出強勁韌性。隨著上半年經濟數據出爐，全球資本正以真金白銀加碼中國市場。

陸Q2經濟表現超預期！滙豐、貝萊德與橋水等外資緊急加碼A股 押注政策紅利持續釋放（圖：Shutterstock）

貝萊德首席中國經濟學家宋宇指出，自去年 9 月中國宏觀調控、產業監管及對外政策出現積極轉向以來，外資對中國資產的關注度持續回升，這種轉變在資金流動層面已清晰印證。

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根據 Wind 統計數據，截至今年第二季，北向資金持有 A 股數量增至 1230.66 億股，較去年底增加 6.75 億股，持股市值達 2.29 兆元，淨增 871.27 億元。

全球最大避險基金橋水更將中國股票配置從「策略配置」上調至「適度增持」，中國基金今年上半年斬獲 14% 的豐厚回報。

外資機構的樂觀預期建立在對中國政策空間的判斷。瑞銀高級經濟學家張寧將上半年 5.3% 的成長率歸因於出口韌性、以舊換新政策刺激及政府公債提前發行。瑞銀已將全年出口成長預測值上調至 1%，預期淨出口對經濟成長貢獻達 0.6 個百分點。

渣打銀行中國高級經濟師廖薇還特別提到「搶出口」效應和財政刺激前置的正面影響，並預測今年第四季政策利率可能下調 10 個基點來配合政府債券發行。

資本市場改革與對外開放的持續推進，讓中國股票持續獲得外資青睞。貝萊德基金首席權益投資官神玉飛分析指出，聯準會 (Fed) 降息預期帶來的全球流動性改善、國內刺激消費政策組合拳，以及監管部門對資本市場的呵護態度，共同構成 A 股上行動力。

渣打財富方案部首席投資策略師王昕傑則表示，除日本外亞太市場因財政刺激空間大且無衰退風險，中國和南韓股票被列為超配對象，其中中國市場憑藉估值優勢和「亞太折價」效應尤為突出。

在資產配置策略上，外資機構展現明顯分化。貝萊德量化投資總監王曉京提出「現金流價值」投資框架，重點關注三類資產：高股息自由現金流企業、受益於「以舊換新」政策的廣義消費行業，以及 AI、醫藥等具備遠期增長潛力的高成長類股。這種策略調整反映出外資對中國經濟結構轉型的深度參與。