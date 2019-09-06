川普推文抨擊通用汽車關廠 是張飛打岳飛

美國總統川普週四 (5 日) 在白宮會見了通用汽車公司 (GM-US) CEO Mary Barra。她關閉 4 家美國工廠的決定顯然讓川普不高興。

川普上周對通用汽車展開最新推文攻擊，錯誤地認為通用汽車在中國的工廠是決定關閉美國 4 家工廠的原因。

他在上週五 (30 日) 的推文中指出：「曾是底特律巨人的通用汽車現在是那裡最小的汽車製造商之一。它們在我入主白宮前將主要工廠搬到中國。儘管美國給予協助，但它們已經完成遷移。現在它們是否應該重回美國？」

在通用汽車完成這一輪工廠關閉後，它在美國擁有的工廠家數將由 33 家降至 29 家。通用汽車在中國有 27 家工廠。

但這些工廠是為了服務中國市場而建立的，通用汽車現在在中國銷售的汽車數量超過美國，這讓通用汽車成為一家規模更大、獲利更高的企業。

而且由於中國市場自 2010 年以來已為通用汽車創造 160 億美元的獲利，因此在中國那裡建造汽車的資金來自其自身的營運，而不是來自美國的獲利。

此外，通用汽車沒有將任何工廠「轉移」到中國。該公司從未將許多汽車從美國工廠出口到中國。通用汽車在本世紀初在中國建造工廠之後才開始在中國大量銷售汽車。

中國工廠也不會將許多汽車運回美國，更不會對美國工廠產生任何影響。2018 年，通用汽車中國工廠生產的 3 萬輛別克 Envisions 是美國車主唯一可買的中國製汽車，只佔通用汽車美國整體銷售額的 1% 左右。

該公司在中國擁有約 58000 名員工，而在美國則為 10 萬名，儘管其美國就業水平明顯低於以往。

20 年前，該公司的北美就業人數為 21.7 萬人，儘管墨西哥和加拿大都有工廠，但大部分都在美國。生產自動化和流失美國市佔率是導致大部分勞工減少的原因，與中國的進口無關。

通用汽車正在關閉 4 家工廠，主要是因為美國購車者並沒有像以前那樣購買幾乎等量的傳統轎車。

俄亥俄州的 Lordstown 工廠生產雪佛蘭 Cruze，密西根州 Warren 工廠為轎車製造變速箱。將於明年關閉的底特律 Hamtramck 工廠生產雪佛蘭 Impala 和凱迪拉克 CT6。它目前約有 800 名員工，低於去年 11 月宣布關廠計劃時的約 1500 名。4 家關閉中的工廠只有巴爾的摩工廠生產卡車變速箱。

11 月時還在這些工廠工作的超過 3000 名計時工都獲其他通用汽車工廠提供工作機會，其中許多人已接受轉介。通用汽車表示，今年到目前為止，它已在美國創造了 2200 個時薪崗位，其中許多工作由被資遣的員工遞補。

這些工廠能否得到拯救，不僅取決於 Barra 與川普之間的談判，而且取決於通用汽車與美國汽車工人聯合會 (UAW) 之間正在進行的談判。

工會正在尋求一份新的合約，以取代將於 9 月 15 日凌晨 12 點 01 分到期的合約。而且工會已經明確指出，為這 4 家工廠工人尋找新工作是首要任務。讓通用汽車同意投資並為工廠配置車輛生產是工會如何在合約談判中贏得會員的工作保障。而通用汽車承認，工廠依現有合約是有重獲新生的可能。

通用汽車在 3 月回應川普之前的推文攻擊時發表聲明指出，「坦白說，未配置產能的工廠最終未來將由通用汽車和 UAW 共同解決。」