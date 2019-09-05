通用CEO將前往白宮會談 商討貿易、合約談判等問題

在美國總統川普抨擊 GM 顧著發展海外業務後，外媒報導，通用汽車 (GM-US)CEO Mary Barra 將在當地時間周四與川普會面，就貿易、汽車工會 (UAW) 合約談判以及汽車燃油排放標準等問題商討。

近年川普與 GM 關係不甚樂觀，常批評 GM 只顧發展海外業務，卻沒有在推動美國就業上作出貢獻。川普上週五 (30 日) 推文批評 GM 在其上任前將業務轉移至中國，「曾經是底特律巨人，現在卻變成當地最小工廠」，呼籲 GM 是時候將業務轉移回美國，振興美國製造業。

GM 並未回應推文，僅稱中國業務不會影響到美國就業情勢。

另外，GM 在與汽車工會的談判中，提出將關閉在美國的四座工廠，包含密西根與俄亥俄州廠，因應經濟下行可能導致的支出成本提升。此舉引發川普不滿，威脅要取消 GM 的補貼。因此與 UAW 的合約談判也是本次會面商討的核心問題之一。

圖：CNBC

至於汽車排放標準問題，川普此前警告 GM 不要加入福特 (F-US) 等汽車製造商陣營，支持更嚴厲加州油耗標準法案。一直以來，川普政府致力於振興美國製造業，有意放寬美國汽車燃油排放標準。

不過 GM 並未支持該協議，認為這項協議不利於旗下生產的電動車。