紐時：川普貿易政策獲政治勝利 經濟成敗仍存疑

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-30 06:00

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根據《紐約時報》周二 (29 日) 報導，川普政府過去 6 個月徹底改變延續數十年的全球貿易秩序，歐盟、日本等主要經濟體接受對其出口商品課徵 15% 的高關稅。這種新常態以美國經濟為籌碼，其他國家被迫接受高額關稅來與美國做生意。

川普政府過去6個月徹底改變全球貿易秩序，各國被迫接受高關稅的新常態。(圖:Shutterstock)

結果證明，川普的關稅威脅確實是有力的談判工具。市場對日本和歐盟被課徵 15% 關稅的反應相對平靜，顯示外界原本擔心的市場恐慌並未出現。

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全球金融顧問公司 deVere Group 執行長 Nigel Green 認為，歐盟協議只是「重新設定，而非解決方案」。他指出，如果是一年前，市場會大幅震盪，但現在投資人只是慶幸情況沒有更糟。

雖然川普的全球貿易計畫看似政治勝利，但經濟成功與否仍備受質疑。

川普政府正進行一場史無前例的經濟實驗，關稅水準回到美國 20 世紀初的高點。這種稅率水準在過去多半是開發中國家為保護新興產業而採用，並非美國這種工業強國的常見做法。

支持與質疑聲音並存

川普及其支持者主張，高關稅將鼓勵更多企業在美國生產，創造工廠就業機會，同時對企業和消費者影響有限。儘管長期研究證明關稅最終由美國人埋單，川普仍堅持認為費用將由外國政府而非美國企業或消費者承擔。

經濟策略研究所創辦人 Clyde Prestowitz 支持川普的做法，他認為川普治下的美國與 1946 年前的美國及中國等採用保護主義政策的國家有很多相似之處。他表示，這種做法曾在英國、美國、法國、德國、日本、韓國等所有富裕國家都奏效過。

但許多經濟學家持續預測，川普的關稅將導致進口企業和消費者面臨更高價格，進而拖累經濟並削弱振興製造業的努力。

最近幾周，通用汽車 (GM-US) 和福斯汽車等車廠都報告因關稅損失超過 10 億美元。

影響將逐步顯現

KPMG 首席經濟學家 Diane Swonk 表示：「人們忽略的是，即使這些協議已達成，最終關稅稅率可能達到 20% 左右，比原本不到 3% 大幅上升。」

她指出，關稅政策推行過程斷斷續續，需要時間才能在供應鏈中發揮影響。經濟研究顯示，關稅的全面效應需要 6～18 個月才會顯現。

外交關係協會經濟學家 Brad Setser 表示，這些關稅規模龐大，足以拖累經濟成長，大多數美國人都會感受到這項重大政策改變的影響。但他認為，關稅幅度可能還不足以讓美國經濟陷入衰退。

貿易逆差目標受質疑

經濟學家也質疑這些貿易協議能否實現川普的重要目標：減少美國貿易逆差。川普將貿易逆差視為美國吃虧的證據。

Peterson Institute for International Economics 資深研究員 Maurice Obstfeld 表示，他預期關稅對美國整體貿易逆差影響有限。他指出，川普政府一邊想用關稅減少貿易逆差，一邊卻通過大幅增加聯邦預算赤字的財政法案，兩者效果相互抵消。