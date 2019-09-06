今夜非農前瞻：別只看表面數據 可能被人口普查臨時工誇大

美國時間周五 (6 日) 即將公布的 8 月非農就業報告，市場普遍預估人數將增加 16 萬人。不過分析師認為，這很可能因美國最近人口普查，增聘臨時雇員的影響而誇大了，實際就業趨勢可能仍在放緩。

根據彭博社對分析師的調查預估，非農就業人數將增加 16 萬人，略低於前月增幅。8 月失業率預估為 3.7%，維持在近 49 年新低。薪資增幅則可能成長 3%，為一年來最慢增速。

不過部分經濟學家指出，這項非農就業人數增幅的預估值，很可能反映了近期人口普查所增聘的臨時雇員。私人部門就業可能會不如預期，反映貿易戰與經濟放緩的影響。

美國人口普查局 (Census Bureau) 上個月開始了田野調查，且預估將雇用 4 萬名臨時員工，未來幾周，將挨家挨戶的為 2020 年人口普查做訪問。

根據人口普查局表示，截至 8 月 19 日為止，已經增雇了 2 萬 6 千名工作人員。人口普查局推估，明年可能會增加更多的臨時僱員，推測將可能達到 50 萬人。

目前已經公布的 8 月「小非農」ADP 就業人數增加 19.5 萬人，創 4 月以來最大增幅，不過製造業 PMI 數據中的就業部分則創下 2016 年來最低。

華爾街的預估與看法：

1. 美國銀行：預期非農增加 13 萬人，失業率為 3.7%，薪資成長 3.1%。若排除政府雇用人數，預期非農將增加 12 萬人，不過為了 2020 年的人口普查工作，非農人數可能會比預估來的高。

2. 富國銀行：預期非農增加 13.5 萬人，失業率為 3.7%，薪資成長 3%。儘管今年來，每個月非農增幅都較去年放緩，不過整體趨勢仍算穩健，短期內不致成為拖累經濟成長的因素，且就業人數未來仍將因雇用計畫改善而提升。

3. 高盛銀行：預期非農增加 15 萬人，失業率為 3.7%，薪資成長 3%。由於人口普查工作，預期非農將增加 15 萬到 20 萬人，但其他私人部門的雇用可能較過往放緩，主要反映貿易戰帶來的影響。

4.Morgan Stanley：預期非農增加 18.1 萬人，失業率為 3.7%，薪資成長 3.2%。認為目前公布的 8 月相關就業指數，都偏向正面，每周初領失業金人數也維持低檔，因此非農報告不太可能出現意外低於預期的情況。

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