今年無望！通用汽車自駕部門Cruise推遲發布自駕計程車

外電報導，通用汽車 (GM-US) 旗下自駕車部門 Cruise 表示，需要更多時間測試其自動駕駛計程車，確定推遲原先於今年底推出自動駕駛計程車的計畫。

通用汽車在 2017 年 11 月設定了大量部署自動駕駛汽車服務的目標。不過，Cruise 執行長 Dan Ammann 周三 (24 日) 在部落格中表示，該公司需要紀錄更多測試里程，並表示將計畫在舊金山首先推出自動駕駛服務，但沒有給出時間表。

他認為，在舊金山的測試是關鍵，因為此地為自動測試中最具挑戰性的城市地形，若能在舊金山進行大規模安全部署，那麼向其他城市拓展應該沒什麼問題。

延遲消息傳出後，今日通用汽車股價漲幅微升 0.42% 至 40.88 美元，約略持平。

通用汽車股價走勢 (圖：Investing.com)

計畫延遲顯示出汽車製造商和科技公司在推出自動汽車時共同遭遇的困境—技術障礙和嚴格的監管。其他科技公司如 Waymo 和 Uber 皆因相關問題推遲服務推出時間。

長久以來，通用汽車在開發自動汽車上為全球汽車產業帶來相當貢獻。該企業認為，在業界的領先優勢有助於募集大量資金，為自動駕駛汽車進行商業擴張。

過去幾年，Cruise 已向合作夥伴通用汽車、本田汽車 (7267-JP) 以及軟體銀行 (9984-JP) 募集 72.5 億美元。Dan 表示，這些成為了該公司在舊金山以外地區進行拓展的重要資源。

RBC 分析師 Joseph Spak 在研究報告中指出，對通用汽車的計畫延遲並不感到意外。他認為，投資人對自動駕駛汽車的樂觀情緒受到抑制，開始推遲技術商業化的時間表。