過完讓人焦慮的8月 投資人迎來更糟的9月？

對投資人來說，在令人焦慮的 8 月之後，隨之而來的是大多數人預期將會充滿壓力的 9 月。

但 8 月對集體心理造成的損害要大於對股價的影響。這既反映了市場的復原力，也反映了經濟週期中這個微妙的時刻。

事實上，投資人和廣大公眾擔憂的上升反映了經濟形勢的坎坷，並且是目前股市受歡迎的多頭看法之一。

從標準普爾 500 指數 7 月底的歷史新高至 8 月低點的 6% 跌幅正在部分恢復，但走勢波動且危險。標普有 11 個交易日上漲或下跌至少 1%，占所有 8 月全月交易日的半數。

儘管數據證實在健全的消費者狀態下美國仍可保持 2% 的 GDP 成長率，但美國國債殖利率跌至創紀錄的低點以及殖利率曲線的輕微倒掛，2 年期票據殖利率超過 10 年期，引發了經濟衰退預期的逐漸增加。

結果是股市幾乎與一年前的情況完全相同，但受到週期後期擔憂，根深柢固的貿易衝突以及來自全球債市令人不安的訊息影響。

標普指數去年 9 月 1 日收盤於 2913 點，週二 (3 日) 收於 2906 點。然而，類似的走勢卻有不同的過程。

BTIG 策略師 Julian Emanuel 指出，標普指數在 7 個月內，從歷史最高點下跌 20% 後再升至另一個新的歷史高點，就像去年 9 月至今年 4 月一樣的情形，過去只發生過兩次：1990-91 年和 1998 年。前者觸發了短暫衰退的開始，後者是新興市場崩潰和對沖基金內爆引發的全球金融衝擊。

現在進入 9 月，很多人都認為這是個艱難的月份。沒錯，這個月是全年股市最糟的一月，歷史上平均下跌 1%。並且它當月升幅還不到過去所有年份的一半。

此外，Leuthold Group 的 Jim Paulson 計算，在之前 6 個月股票殖利率低於平均水平且債券殖利率下降之下，9 月的美股走勢較為顛簸。

儘管如此，季節性因素只是因素之一，而且市場行為方面通常不是居於主導地位。

對於美股而言，估值的利空似乎不如一年前。當時，標普指數遠期本益比為 17；目前接近 16.5。一年前，10 年期美國國債殖利率為 2.9%，目前為 1.47%，這使得股票估值受挫，同時可能也說明了經濟的活力不足。

事後諸葛來看，美股比 2018 年 9 月看來要貴一些，因為獲利比當時的預測略有下降。

當然，未來一年的獲利同樣會令人失望，特別是直到 2020 年初，預計獲利成長才會加速至 10%。

因此，當考慮到長期債券殖利率預期和估值指標時，如今的美股顯然沒有明顯的獲利成長預期。

花旗策略師 Tobias Levkovich 利用這些參數來確定當前市場價值有多少可推動當前的獲利水平與預期的未來收益成長。目前，他認為如今的市場反映了相當小的未來獲利進展，這意味著估值緩慢。

當然，經濟衰退的開始將推動獲利遠低於近期水平，並隨之下跌。

值得一問的是，8 月的負面氣氛、對貿易戰升級的擔憂加劇以及所謂的經濟衰退的預兆，是否已經讓華爾街對 9 月可能面對的景象做好準備。