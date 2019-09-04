面對經濟政策不確定性觸及3年來高點 股債投資人最好停看聽

儘管經歷過去一週一系列巨幅震盪交易，美股指數仍然相對接近歷史高點，但至少透過一個評量方式可以看出，全球經濟的不確定性達到 2016 年來的最高水平，

根據 The Baker, Bloom & Davis 經濟政策不確定性指數，這是個追蹤數百篇提及經濟或不確定性的報導，用以衡量每月貨幣政策不確定性的指數，顯示出政策不確定性達到 3 年來的高點（見下表）。

摩根士丹利財富管理公司投資長 Lisa Shalett 在週二 (3 日) 的報告中寫道：「隨著經濟衰退訊號的閃現，這種不確定性可能會帶來危險，因為它抑制了消費和資本支出。」

Shalett 表示，美國和中國之間的貿易緊張局勢，在 10 年期國債以及 3 個月期國庫券和 2 年期債券之間密切相關的殖利率曲線出現倒掛，也就是長期殖利率低於短期殖利率，加劇了華爾街對經濟健康的擔憂。

最重要的是，來自英國問題重重的脫歐地緣政治擔憂、阿根廷醞釀中的政治和貨幣危機、香港的抗議活動以及伊朗的小規模衝突，也對投資人的心理造成壓力。

這種接二連三的擔憂有助於驅使投資人投入具安全感的債券，並推動金價飆升，週二突破每盎司 1555 美元。但儘管最近的激烈震盪，道瓊工業平均指數、標準普爾 500 指數和納斯達克綜合指數週二下跌，但仍處於歷史高位的合理距離內。

那麼投資人該怎麼做？由於全球債務和美國股票過於昂貴，Shalett 表示未來幾週最好保持警戒，「債券對於長期投資人而言過於昂貴，無法對沖短期股市疲軟，國際股票太便宜而不能割捨，因為它們已經被壞消息所定價。