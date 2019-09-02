「壞消息9月」來臨 美股機遇與挑戰並存

策略師表示，9 月美股預計將迎來動盪不安的一個月，包括過往表現、期權到期、股票回購在內的諸多因素將發揮影響力。

這個月有許多大事發生。週日美國對 1100 億美元中國輸美商品加徵的關稅生效，中國也實施了一些反制。兩國的貿易談判仍計畫向前推進，市場將密切關注經濟數據是否有受到貿易爭端影響的跡象。

另外，9 月 18 日美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將召開會議，光這一周就有聯準會主席鮑爾和多位官員講話，而美國總統川普幾乎肯定還會發更多推特。

「好消息是 8 月終於結束了，壞消息是 9 月又來了。」 LPL Financial 的資深市場策略師 Ryan Detrick 在 8 月 30 日的一份報告中寫道。

「自 1950 年以來，標普 500 指數表現最差的一個月就是 9 月，當月該指數的平均跌幅達到 0.5%。」Ryan Detrick 說道。

Detrick 指出 預計，8 月的「波動性爆發」無論如何都會在 9 月繼續上演，CBOE 波動率指數 (VIX) 9 月平均為 18.98，而過去兩年的平均值達到 15.35。

BTIG LLC 表示，9 月上半月美股可能難以上漲，這可能會迫使聯儲會在下一次利率會議上降息 50 個基點。

「短期內，在沒有積極地緣政治消息的情況下，預計 9 月 18 日 FOMC 會議前標普 500 指數將維持在當前波動區間（2,822-2,946 點），」該公司首席股票和衍生品策略師 Julian Emanuel 在 9 月 1 日的一份報告中寫道。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)