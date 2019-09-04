回不去了嗎? 這些原因告訴你蘋果為何不再推出小螢幕iPhone

在如今大螢幕平板橫行的時代，仍然有一小批果迷懷念蘋果過去口袋型 iPhone 4、5 和 SE 等攜帶方便的機型，據外電報導，日前就有人為了滿足果迷們這個奢望，製作出 iPhone SE2 小螢幕手機的影片，甚至戲稱該款手機為 iPhone XE。

根據 EverythingApplePro 頻道釋出的影片「被禁出的 iPhone SE2」(The Forbidden iPhone SE2) 內容，這款虛構的 iPhone XE 重量會比蘋果其他旗艦要輕 40%，且尺寸小於 5 吋，厚度為 2.5 吋，並採用無邊框全螢幕設計。

Youtube 頻道釋出的影片中假想的 iPhone SE2 採用無邊框全螢幕設計 (圖片: 截自 Youtube 頻道 EverythingApplePro)

但不管是 iPhone XE 或是 iPhone SE2，蘋果的庫克都不可能在 9 月 10 日的蘋果發表大會上推出這款新的小螢幕 iPhone。

事實上蘋果從去年就開始停產 iPhone SE，果迷們仍能上 Ebay 拍賣網站競標，儘管 SE 已經是 4 年前的機型，且使用 2015 年的晶片，在拍賣行情中仍要價 250 美元。

Forrester Research 的技術專家 Frank Gillett 調查發現，約有 15% 的消費者仍傾向使用螢幕尺寸為 5 吋或以下的智慧型手機。

那為何蘋果不再推出小螢幕呢?

Gillett 認為，如果蘋果有心要推出小螢幕手機，那麼他們需要從頭設計起，螢幕配件也都需要使用新的材料，所耗的成本和時間，與回報率考量，蘋果應該不太可能會為了新的小螢幕 iPhone 重新獨立建立一條生產線，且舊款 SE 其實也只是把較新的零件，塞進舊 iPhone 5 的規格中。

「再說消費者現在平均每三年才更換一次手機，這 15% 喜歡小螢幕的消費者裏，大概只有 10% 左右的人會真的買手機。」Gillett 補充說道，小螢幕手機的 10% 潛在市場的實際規模，對蘋果來說還不夠。

況且手機的螢幕越大，更容易吸引消費者訂閱付費的媒體串流等服務，因此蘋果實在沒有動機，再推出小螢幕手機只為了 10% 的消費群。