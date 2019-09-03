〈分析〉9月進場真的好？來聽聽華爾街們的多空激辯

美銀美林認為，股市已經超賣，投資者是時候考慮再次進場了。

宏觀經濟 8 月逆風強大，包括美中新一輪關稅過招、人民幣貶值、殖利率曲線倒掛、全球企業獲利和 PMI 衰退，以及地緣政治緊張局面如香港與中國政府間、日韓之間、印度和巴基斯坦間。

儘管如此，股市還是依然頑強，整個 8 月 S&P 500 指數僅下跌約 2%。

隨著貿易戰況暫時穩定下來，全球央行預計展開貨幣政策寬鬆週期，9 月看起來是買進股市這一類風險資產的好月份，美銀美林投資策略師 Michael Hartnett 認為現在這點有更強力的論證。

美銀美林的牛熊指數 (追蹤 18 種衡量指標，如資產流量、信心指數、價格等) 自 1 月來首次低於 2.0，該水準示意投資者部位極度悲觀，且觸發逆勢買進的信號。

美銀美林牛熊指標顯示，投資者已過度悲觀。圖片：Bofa

Hartnett 認為，指數下降主要是因為股市和新興市場債券的資產流出，以及較公司債券漲勢更快速的公債所推動。

美銀美林該指標對預期市場走向有不錯的歷史紀錄，自 2000 年以來，當該指標觸發買進訊號過後 3 個月，全球股市漲幅中值 6.3%，而 10 年期公債殖利率上升 50 個基點。平均而言，股票表現優於投資級債券約 10 個百分點，而高收益債券的表現優於政府債券約 6 個百分點。

當前的買入信號隱含 S&P 500 可能重新測試約莫 3000 點的史上高點，以及目前約 1.5% 的 10 年期公債殖利率可能會拉回到 2%。

但 Hartnett 也指出下行風險，由於過去 3 個月已有約 1600 億美元創紀錄的資金流入債券基金，且因為市場認定央行會持續降息，引起債券價格飆漲，現在資產類別的泡沫可能破滅，引發利率失序上升和經濟衰退。

9 月不是投資天？

有別於美銀美林高喊 9 月進場的論點， LPL Financial 資深市場策略師 Ryan Detrick 認為，8 月向來是波動的一個月，今年也是如此，但 9 月波動性恐怕更大，跌幅可能更深邃，尤其從歷史來看，9 月的表現一直是落後的。

過去 100 年來，道指平均在 9 月都會大跌，Bespoke 分析師 Justin Walters 上週五報告提到：「從季節性角度來看，不幸的是我們迎來了今年最糟糕的月份。」

過去 50 年，道指 9 月時只有 36% 的時間處於正面，且該月平均降幅為 0.92%，第二糟糕的月份是 6 月，但平均跌幅 0.24% 相較小得多。

Walters 認為，「8-9 月並不是進入市場的好時機。」

他認為，9 月底通常是一整個月最疲弱的時候，以歷史數據來看，S&P 500 往往在 9 月上半部走高，接著下半部吐回多數漲幅，最終以收低結束這個月。

但好消息是，在 9 月結束後一切都會好轉，投資者將迎接歷史上表現最好的三個月，即 10-12 月，因為過去 20 年，道指在這 3 個月平均漲幅都超過 1%，且過去 15 次 8 月股市走低時，每一次當年剩餘時間都走高。LPL 分析師 Detrick 報告提出，「8 月一直很艱困，歷史顯示股市剩餘時間會克服波動性。」

但有趣的是，Leuthold Group 的 Jim Paulsen 指出，9 月是唯一可以從債券收益率上升中受益的月份，而其他月份在 6 個月債券殖利率下降時表現更好。

Jim Paulsen 表示：「這也許反映了投資者的恐懼，投資者往往在夏季低迷時期和初秋時期變得更恐懼，如果共識就像今日一樣充滿畏懼，那麼殖利率下降可能會加劇這些焦慮，而非提振信心。」

Jim Paulsen 認為，由於 S&P 500 過去 6 個月漲幅只有 3.5%，低於 1947 年來的均值，且債券殖利率也一直在下降，因此今年 9 月表現恐怕也會低於平均。

Jim Paulsen 說道：「目前，儘管貨幣供應正邁向寬鬆，以過去 6 個月的 S&P 500 和債券路徑來看，股市狀況恐怕也充滿挑戰。」