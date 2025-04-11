中國繼續反擊！對美國關稅提高至125% 預告以後不予理會

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-04-11 16:17

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美中關稅戰白熱化，中國政府周五（11 日）再度反擊，宣布周六起對原產於美國的進口商品加徵關稅稅率，由 84% 提高至 125%

中國政府表示，根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自 2025 年 4 月 12 日起，調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施，有關事項如下：

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一、調整《國務院關稅稅則委員會關於調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施的公告》（稅委會公告 2025 年第 5 號）規定的加徵關稅稅率，由 84% 提高至 125%。

在目前關稅水準下，美國輸華商品已無市場接受可能性，如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會。

二、其他事項按照《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告》（稅委會公告 2025 年第 4 號）執行。

中國商務部發言人周五說，如果美方繼續進行關稅數字遊戲，中方將不予理會，但若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。

中國商務部發言人強調，美方徵稅措施是典型單邊霸凌脅迫做法，嚴重違反世貿組織（WTO）規則，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序。