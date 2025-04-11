美中關稅戰火爆開打！CNN：川普盼習近平主動致電

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-04-11 11:24

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白宮兩名高層官員透露，美國目前不打算主動與中國接觸，川普明確告訴團隊，必須由中國主動釋出善意，白宮認為是中國選擇報復與貿易戰升級。

據《CNN》周四（10 日）報導，美方已向中方表明立場將近兩個月了，美方團隊清楚表示，應由中國國家主席習近平主動打電話給川普。但三名熟悉中美溝通情況的消息人士指出，北京至今仍多次拒絕安排元首級通話。

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據川普團隊研判，習近平不願被外界視為低聲下氣，是談判遲遲無法展開的最大障礙之一。

知情人士說，川普政府早已向中方具體提出美方希望對接的官員名單，但北京始終不願妥協。

儘管如此，川普仍對達成重大協議抱有期待。他希望藉此提高美國出口、打擊芬太尼流入，並重整 TikTok 在美國的營運架構。

川普周三在白宮一場活動中表示：「中國想談，只是不知道該怎麼開口，他們是很驕傲的人。」

美中掐喉戰持續，白宮周四公布備忘錄，川普對中國的關稅徵收至少已經達到 145%，包括 125% 的「對等關稅」，還有川普今年針對中國進口商品徵收的 20% 關稅。

中國外交部發言人林劍周四表示，貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。

林劍說，美方出於一己之私，將關稅作為極限施壓、謀取私利的武器，嚴重侵犯各國正當權益，嚴重違反世界貿易組織（WTO）規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，這是公然冒天下之大不韙，與整個世界作對。

中國國家電影局周四宣布，在川普政府祭出最新一輪關稅措施後，將「適度減少」美國電影進口數量。