美中關稅戰硬碰硬 習近平首度表態！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-04-11 15:59

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中國國家主席習近平周五（11 日）在北京釣魚台國賓館會見西班牙首相桑切斯，雙方發表談話時，習近平首度對中美關稅戰表態，強調打關稅戰沒有贏家，同世界作對，將孤立自己。

據《新華社》報導，習近平說，打關稅戰沒有贏家，同世界作對，將孤立自己。70 多年來，中國發展始終靠的是自力更生、艱苦奮鬥，從不靠誰的恩賜，更不畏懼任何無理打壓。

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習近平表示，無論外部環境如何變化，中國都會堅定信心、保持定力，集中精力辦好自己的事。

習近平提到，中國和歐盟都是世界主要經濟體，都是經濟全球化和自由貿易的堅定支持者，雙方經濟總量超過世界經濟總量三分之一，已經形成緊密的經濟共生關係。中歐應該履行國際責任，共同維護經濟全球化潮流和國際貿易環境，共同抵制單邊霸凌行徑。

白宮兩名高層官員透露，美國目前不打算主動與中國接觸，川普總統明確告訴團隊，必須由中國主動釋出善意，白宮認為是中國選擇報復與貿易戰升級。

據《CNN》周四報導，美方已向中方表明立場將近兩個月了，美方團隊清楚表示，應由習近平主動打電話給川普。但三名熟悉中美溝通情況的消息人士指出，北京至今仍多次拒絕安排元首級通話。