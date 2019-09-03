台灣20年債利率意外標高！為糾結的曲線指出解套方向？

台灣 20 年期公債標售利率出乎意外高於彭博調查的所有預測，為近期糾結在歷史低位附近的各年期債券指出方向：先往上修正再說。

8 月以來，台灣各年期公債殖利率都在紀錄歷史低位徘徊，難以進一步向下突破，關鍵因素有兩個，一是要求絕對收益率的銀行及壽險等終端買家難以下嚥，二是 6 月以來偏緊的資金情勢讓短率居高不下，因而對公債殖利率的下行構成障礙。

今天同時標售的央行 364 天期存單利率雖然自上次的四年半高點下滑，但幅度極微、幾乎沒有變動，也讓近來將希望寄託在資金成本能夠下跌的交易員失望。

現在 20 年券利率意外標高，且投標倍數創下同年期券的歷史次低，顯示終端買盤還不到需要吞下雞肋的地步，更彰顯了市場的鐵律之一：不下則上，也為公債和央行 1 年及 2 年期存單利率糾結在一起的混亂現象暫時解套，向上拉出交易空間。

例如今天午間標售出爐後，10 年券一度彈升逾 3 基點觸及一個月高點 0.678%，彈幅擴大後也吸引買盤進場，收盤升幅略收斂，成交量大增至逾兩個月最大。

此外，影響利率曲線長相的關鍵也在於，台灣今年降息的機會相對其他央行要低，並不利公債利率持續下探。

星展銀行總經分析師馬鐵英在電話訪問上表示，預期 9 月及 12 月台灣央行重貼現率都將維持不變，公開市場操作也不會大幅寬鬆，年底前短期利率可能穩定在目前的水準附近。主要是基於台灣經濟基本面符合預期，且沒有通膨或通縮壓力，不需要大幅寬鬆銀根。

她並指出，長短利差縮減對於金融機構的收益利差是個隱憂，這也是區域及全球的現象，然而央行貨幣政策要考量全盤的經濟情勢。

如此一來，如果台灣央行今年底前在公開市場沒有積極的訊號，公債交易員恐怕也不會冒著減損今年獲利的風險而追價，那麼先行獲利了結，讓利率走高再伺機而動，或許至少可以先讓市況擺脫近期沉悶的窘境。

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