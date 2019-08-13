台債10年期標售利率創歷史新低 央行降息未成共識暫拋腦後

台灣周二標售 10 年期公債不但創下歷史最低標售利率，也落在市場的最低預估水位。這意味著在全球債市多頭熱炒且本地籌碼供應不足的情況下，投資盤只能先向低利率低頭，而近日下滑明顯的公債殖利率及利率交換 (IRS) 市場，或許還不到底部。

台灣 10 年期公債殖利率在 7 月之後逐步逼近歷史低位 0.6251%，然而市場憂心台灣央行今年恐無降息機會、將以追求穩定為先，加上貨幣市場的短期資金成本一直居高不下，成為突破低點的絆腳石。

然而從此次標售結果來看，由於公債籌碼供應稀少，實質投資盤過去一段時間苦等不到利率反彈的買點，只能忍痛下標，或預示台灣央行即使不降息與短率偏高這兩個因素有機會被市場淡化，成為創歷史低點的突破口。

華南永昌證券資深債市交易員 Sam Chang 認為，從標售結果來看實質需求正向，而且市場已淡化央行降息未有共識及短率偏高兩個因素，預估本周 10 年券殖利率就有機會跌破 0.6251% 的歷史低位。此外，從明年的總預算草案來看，明年公債發行籌碼預料依舊稀缺，供不應求的結構難在短期內改變。

台債指標 10 年券殖利率周二最後成交在 0.634%，跌 1.85 基點；今日盤中低位 0.63% 距歷史低位已不足 1 基點。

凱基證券今日在債市盤後報告中也指出，在全球利率紛紛創下新低的情況下，台債市場也難置身事外，交易商除了抱緊手中部位外，似乎也很難有其他的操作策略。預估本地公債短線盤勢仍主要跟隨國際債市震盪，10 年殖利率區間先看在 0.60%-0.66%。

台灣利率市場近期受國際影響加劇有跡可循。美債 10 年期殖利率本月以來大幅下跌，雖然帶動本地 10 年公債現券有限，但反應在由境外交易員主要參與的 NDIRS 市場卻十分明顯，5 年期報價今天一度跌至 0.55%，為彭博 2015 年有紀錄以來的最低，本月累計跌幅達約 15 基點，IRS 也跟著一路拉低。

不過，要讓今年上半年已賺到預算、提早進入守成期的公債交易盤積極追價仍有一定難度。

農業金庫債券交易主管 Stanford Chen 認為，目前台灣央行在公開市場操作沒有大動作，所釋放出來的訊息還是今年沒有必要降息，預期台債殖利率要再往下每一步都艱辛。

從短線來看，他預估 10 年公債若是停留在 0.63% 附近幾天未能再往下突破，可能朝 0.65%-0.66% 回升。

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