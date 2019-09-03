投資淨利減少 國銀總分行7月獲利大衰近50億元 年減近2成

金管會今 (3) 日公布，今年前 7 月本國銀行稅前盈餘達 2259.3 億元，年增率 6.3%，不過，若只看 7 月單月，因為貿易戰、反送中等影響使得國際情勢變化較大，使投資淨利減少，讓 7 月國銀總分行單月獲利衰退 49.3 億元，較去年同期大舉減少 19.3%。

金管會表示，截至 7 月底止，本國銀行放款總餘額達 29 兆 3330 億元，較上月底增加 1502 億元；逾期放款金額為 698 億元，較上月底增加 19 億元；逾期放款比率為 0.24%，較上月底增加 0.01 個百分點，較去年同期 0.27%、減少 0.03 個百分點。

金管會進一步指出，本國銀行備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為 582.445，雖然較上月底 595.87%、減少 13.43 個百分點，但仍是歷史次高紀錄，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，應屬穩健。

而獲利方面，7 月國銀全行稅前盈餘中，單月獲利僅 332 億元，較去年同期減少 7.6%，創去年 1 月以來最大減幅。其中，以國內總分行獲利衰退 49.3 億元最多，較去年同期減少 19.3%，主要是因為貿易戰、反送中等影響使得國際情勢變化較大，金融資產評價不佳，使投資淨利減少。

前 7 月國內總分行較去年同期減少 69.3 億元，金管會表示，儘管今年 1 至 7 月國銀投資增加 180 多億元，但受到利息淨收益減少 87 億、手續費收入增加 59 億、人事成本 56 億元、增提備抵呆帳費用 47 億元等因素影響，雖然放款也在增加，但存款增加的金額更大，加上利差縮小，使得今年前 7 月國內總分行獲利呈現衰退。