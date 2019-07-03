台債10年殖利率與歷史低點最遙遠距離 就是眼前的5-6個基點

配合國際債市的強勁表現，台灣 10 年公債殖利率在 6 月眼看著就要跌穿 2016 年 8 月的歷史低位 0.6251%，然而這短短 5-6 基點的距離，卻彷彿怎麼樣也到不了。

台灣公債市場從去年 11 月底走出的這波大多頭可說是穩若泰山，利率最多已下跌約 33 基點。然而 5-6 月以來，受到貨幣市場資金趨緊、短率走高的干擾，使 10 年券再創歷史紀錄成為泡影。約六成交易員認為指標 10 年公債殖利率今年難以跌穿歷史低點 0.6251%，最多人引用的理由之一，即是資金成本高居不下，使得追逐公債失去了吸引力。

季度調查細節如下：

35 位回覆問卷的受訪者中，有 21 位認為 10 年公債殖利率不會跌破歷史低點，其中有八位認為資金成本高、利差過窄，另有八位提及央行今年不降息

約有六成交易員認為台灣央行未來將進入降息循環，然而首次降息的時點估在明年第三季，也就是一年以後

對第三季／第四季的預估中值顯示，即使 10 年公債利率難以進一步創下低點，也不會大幅回彈，下半年波動區間恐怕僅有狹幅的 10 基點

農業金庫債券交易主管 Stanford Chen 指出，台灣央行總裁楊金龍的政策風格明確，市場可以直接感受到他的想法，從央行總裁近期的談話可以確認，台灣今年幾乎沒有降息機會，這和 2016 年 8 月當時 10 年公債創下歷史低點時，市場仍有高度降息預期不同；另一個更加不同之處，則是當時代表資金成本的貨幣市場短率遠低於目前的水準。

「（主管機關) 對銀行 LCR（流動性覆蓋比）的要求，已經改變市場結構，短率一直高居不下，這在短期之內不會改變，」Stanford Chen 說，並指出銀行等投資盤在公債難以進一步追價，歷史低點可望而不可即。

從貨幣市場的短期利率表現來看，進入 7 月以後，指標天期的短票及拆款利率均有所下跌，資金情勢也已經和緩，但尚未回到 5 月中旬以前的水準。這點也大致符合調查中多數交易員的預期，有七成四的受訪者認為，下半年貨幣市場短期利率將溫和回跌。

經濟惡化風險

雖然多數交易員認為 10 年公債殖利率歷史低點欲破不易，但相較上一季的調查，認為會突破低點的比重已明顯從約兩成上升至接近四成，所持理由則是在本地市場資金多、債券發行少的基本面支持下，只要經濟前景惡化，不可能將化為可能。

群益金鼎證券債市交易員 Tommy Gu 就指出，在美國總統川普及中國國家主席習近平見面後，貿易戰氣氛雖有和緩，但「所有人都無法確定川普要打到什麼地步」，這將為市場帶來高度的不確定風險，只要台灣的年度經濟成長率被拖累下修往 1.0%-1.5% 靠攏，提前降息的預期將是 10 年公債利率跌破歷史低點的契機。

根據調查結果的中值，多數交易員預估台灣央行未來仍將進入降息循環，但首次降息需等到明年第三季，和上一次的調查結果相同。

台灣之前在 2015 年 9 月至 2016 年 6 月連四季降息共 50 基點，之後一直持平迄今。如果重貼現率到明年第二季底會議都維持不變，意味著將連 16 次決策按兵不動，追平 2011-2015 年期間史上最久的連續不動紀錄。

反應交易員的擔憂深化，調查中也顯示下半年影響債市的最重要因素中，貿易戰從上次調查的第六位上升至第四位，次於市場最看重的買盤動作、台灣央行及美國聯儲會利率決定。

本次調查的問卷訪問期間為 6 月 26 日至 6 月 28 日，受訪者共計 24 家金融機構的 35 位交易員，部分題目回答人數不足 35 人。參與調查的金融機構交易員包括元大證券、群益金鼎證券等，其他受訪者不願具名，因未被授權公開評論；受訪者不代表機構觀點。

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