5G基地台、感測元件需求升溫 光環下半年力拚單月營運損平

隨著 5G 商機持續發酵，光通訊廠光環 (3234-TW) 在 5G 基地台長波產品需求持續增溫，加上短波產品、垂直共振腔面射型雷射 VSCEL 感測元件等，受消費產品應用面擴散，法人預期，光環下半年營運可望逐季成長，下半年有機會單月損平。

光環表示，5G 通訊仍是未來重點趨勢，原預期 5G 效應會在本季發酵，但受貿易戰影響，目前客戶需求稍有遞延，但在整體大環境不再有劇烈變化的情況下，預期下半年營收仍可逐季成長，將朝單月轉虧為盈努力。

展望下半年，光環表示，基地台長波產品已開始小量出貨，短波產品需求也回升，特別是消費性應用產品上，手機感測元件隨著下半年各大廠將陸續推出新手機，上半年也已有新的台灣、歐系客戶開始導入，加上既有的中國手機客戶，本季需求可望持續成長。

光環表示，除了手機產品外，近期包含真藍芽無線耳機，家電產品如掃地機器人、洗衣機都陸續有廠商採用 VCSEL 感測元件，目前也有歐系廠商正在接洽中，未來將跨足更多的應用，整體而言，下半年應用於消費性的 VCSEL 感測元件，出貨將穩健成長，而光環從成立之初就開始布局 VCSEL，目前在竹科擁有一座晶圓廠，具備 VSCEL 研發生產一條龍的能力，在未來發展上相當具有優勢。